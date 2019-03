歐陽娜娜「挺一中」…直呼要記住自己的根！　影星近期表態變多了

▲女星歐陽娜娜直呼自己以身為中國人為傲。(圖/翻攝自微博@歐陽娜娜)

大陸中心/綜合報導

藝人歐陽娜娜今(21)日下午在微博發文稱,「我為我身為中國人驕傲,永遠記著在老家族譜上看到自己的字時的那份感動。」其實不少藝人為了避免生波,被問到兩岸敏感問題時,大多避而不答,但近期影星表態有增多的趨勢;繼馬景濤日前受訪時表示,從小的心願就是要做個驕傲的中國人後,王耀慶也被翻出曾說過台灣也是祖國不可分割的一部分。

女星歐陽娜娜今天在微博為文表示,「作為一個在海外的留學生,常會被問Where do you come from?I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好,我是聽著四川話長大的,他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。」

▲歐陽娜娜21在微博發文表示以身為中國人為傲。(圖/翻攝自微博)

她也說,我為我身為中國人驕傲,我永遠記得我的祖籍是江西吉安,永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。

對此,歐陽娜娜工作室隨後也發布聲明表示,「歐陽娜娜女士已經年滿十八歲,有自己獨立的思考和意志。目前她以學生身份在海外求學。歐陽娜娜女士於2019年元旦期間,曾與母親一同回到江西吉安老家祭祖,她一直堅定認為,自己是中國人,並堅定支持一個中國原則。敬請各大網路平台及使用者,停止對歐陽娜娜女士的惡意揣測,並停止傳播不實資訊。 」

▲王耀慶3年前在電影定檔發布會上直言台灣是祖國不可分割的一部份。(圖/翻攝自微博@環視頻)

隨著民進黨執政,兩岸關係隨之變化,影星們被問到國籍問題時,大多選擇不表態或是微笑拒答,但近期影星表態的情勢有增多之趨勢。藝人馬景濤日前曾言,從小的心願就是要做個驕傲的中國人,呼籲台灣年輕人要有「祖國意識」。

不只馬景濤,演員王耀慶近日也被網友翻出「挺中」的論調。王耀慶在2016年參加電影發佈會時,女主持人稱「你也是半個內地人」,沒想到他當場反問「為什麼是半個?」女主持人接著說,「我們非常希望你來內地多拍戲」。聽到這裡,王耀慶直言,「但台灣也是祖國不可分割的一部分。」台下隨即響起熱烈掌聲。

