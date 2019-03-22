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賴清德也要拚經濟…288字解釋「務實台獨」：吃飯最大！1萬6千人讚爆

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▲▼財團法人台灣制憲基金會開幕式 辜寬敏 李鴻禧 卓榮泰 賴清德 黃國昌 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝，資料照）

政治中心／綜合報導

登記參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德，21日在臉書貼文強調「台」灣前途由人民自己做「主」，全文288字解釋何謂「務實台獨工作者」。

賴清德表示，「台獨」，台灣已獨立的簡稱，不必用一句話，2個字就可以說清楚了，就是「台主」，「台」灣自己當家作「主」，捍衛「台」灣民「主」的意思。

這篇貼文中，賴清德表示，自己是個務實台獨工作者，而自己的務實，反映在三個方向：

第一，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。

第二，台灣前途由2300萬人民決定，任何人都不能，哪怕是總統，其他任何人都不能干預。

第三，台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

賴清德表示，國家的前途，由台灣人民自己決定，「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變，「相信也是多數台灣人民的共識。」

文章一出，超過1萬6000多人按讚，網友們紛紛蓋了2500層樓留言：「請問這樣的立場跟蔡英文總統有何不一樣」、「請問某些說賴清德比較獨的，這獨在哪（滿臉問號）」、「誤食獨立主義者」、「台灣尚未建國，目前被流亡政權中華民國假代管真殖民」、「哇，看完這三點，真的唯一支持蔡英文」、「我就知道賴清德也是唯一支持蔡英文」、「蔡英文的台獨跟你的台獨邏輯一樣」。

也有網友表示：「蔡英文和賴清德，我們都支持」、「英粉賴粉，請停止互相攻擊，静待初選結果」、「百萬青年挺賴清德總統」、「蔡總統做的很好，雖然傷了軍公教人員福利，但我覺得她讓被改革者傷害較輕」、「您是台灣人民的驕傲，是台灣之子，請您繼續為台灣奮鬥」、「謝謝院長給人民信心，謝謝你守護台灣」、「這正是我支持賴院長的理由，支持院長上任總統」、「主權宣示，從來就不是民進黨特定同志的專利」。

「台」灣前途由人民自己做「主」 「台獨」，台灣已獨立的簡稱，不必用一句話，兩個字就可以說清楚了，就是「台主」，「台」灣自己當家作「主」，捍衛「台」灣民「主」的意思。 我是個務實台獨工作者，我的務實反應在三個方向： ...

Posted by 賴清德 on Thursday, March 21, 2019
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關鍵字：賴清德,台獨,務實台獨,拚經濟

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