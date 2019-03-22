歐陽娜娜「我是中國人」 蘇貞昌嘆：自由的台灣什麼都可以講

記者蔣婕妤／台北報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，內文強調「我為我身為中國人驕傲」，引發熱議。行政院長蘇貞昌22日受訪時感嘆，這就是台灣最可貴也跟大陸最不一樣的地方，自由的台灣什麼想法都可以講，他盼國人能更團結，才能維護得來不易的自由。

歐陽娜娜遭指台獨，工作室隨後發表聲明滅火，強調歐陽娜娜已經年滿18歲，有獨立思考和意志，並且堅定認為自己是個中國人。歐陽娜娜本人隨後也轉發微博「我為身為中國人驕傲」，歐陽娜娜父親、國民黨發言人歐陽龍則是批評歐陽娜娜非得表態是民進黨的錯。

蘇貞昌22日受訪時表示，這就是台灣最可貴也跟大陸最不一樣的地方，自由跟不自由最大的差別，他說，「自由的台灣什麼想法都可以講出來，講怎樣的不同都被社會包容，在大陸，再怎麼有錢的商人也可以半夜不見，再怎麼漂亮的女星可以消失被關好長的時間，歐陽娜娜十幾歲的女孩，想唱歌想表演，也被迫要發聲明，這就是不自由的國家，要有一點點空間跟存活，只好被迫這樣做。」

蘇貞昌強調，正因如此，台灣人更要珍惜與大陸最大的不同，自由民主維護不容易，他從國民黨威權時期走到今天，大陸要等到掙脫不自由的枷鎖還要一段時間，「我們要特別諒解，在大陸活動的藝人被迫表態，但我們也要知道自由維護的不容易，在自由國度內我們要好好的團結，對抗外來想要併吞我們的力量，只有團結、只有彼此合作，才能維護得來不易的自由。」

▲歐陽娜娜、歐陽龍。（圖／歐陽龍）