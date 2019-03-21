連任推動台獨公投？蔡英文：台灣是民主國家　非領導者說了算

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統日前接受英國《Monocle》雜誌專訪，內容談及推動改革、國防、台美關係、兩岸關係及2020年總統選舉等議題。對於若順利連任是否會在任內推動台獨公投，蔡英文回應指出，「台灣是一個民主國家，並不是領導者說了算」，她強調，總統最重要的工作應該是保護台灣自由、民主、並且和大陸保持穩定的關係。

談到是否會推動台獨公投，蔡英文表示，「台灣是一個民主國家，並不是領導者說了算。一個領導者的責任是確保我們的民主能夠運作，並且透過民主讓民眾共同決定我們下一個階段與他方有什麼樣的關係。不過，以總統來說，最重要的任務是保護我們的自由、民主、並且和大陸保持穩定的關係。」

《Monocle》記者追問，有人評論，民進黨之所以會在九合一大選慘敗，是因為蔡政府過度關注台獨議題，蔡英文說，她不這麼認為，上一次的選舉是地方選舉，兩岸議題並不是當時重要議題。

蔡英文指出，「我在這兩年半的任期間，我們非常謹慎處理兩岸關係，我們不挑釁，維持了與大陸穩定的關係。我們面臨來自大陸巨大的壓力，大陸越來越武斷的進行軍事演練，同時奪取我們的邦交國。所以我們面臨許多的壓力，但是我們並不挑釁，並且非常謹慎處理兩岸關係。」

蔡英文強調，是大陸在試圖改變現況，台灣僅是回應大陸的行為。但蔡英文也坦言，「不過去年的選舉比較攸關我們的內政議題，而有些議題確實意見比較分歧」。