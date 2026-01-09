新北「品味貢寮選物所」開幕　打造東北角地方創生新據點

▲「品味貢寮」9日正式在貢寮區澳底成立「品味貢寮選物所」，作為遊客選購伴手禮、旅遊諮詢及地方創生交流新平台。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導在地創生團隊建立「品味貢寮」地域品牌，以共同品牌行銷團隊特色場域，於今（9日）正式在貢寮區澳底成立「品味貢寮選物所」，成為遊客選購伴手禮、旅遊諮詢及地方創生交流的新平台。此據點不僅提供在地農漁產行銷管道，更讓貢寮的特色物產與文化能夠被整合呈現，提升地域品牌能見度。

新北市近年積極推動地方創生，透過空間再造與品牌建立，協助在地產業展現新風貌。「品味貢寮選物所」即是具體成果之一，館內匯集山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包、貢寮鮑（九孔）產品、山藥冰棒、羽豐米、石花皂及「品味貢寮」品牌系列商品，並規劃交流區，未來將作為體驗活動、創生聚會及跨域合作的場域，帶動地方全面發展。

▲「金山漫遊」創辦人賴家華分享跨區域地域品牌經營實戰歷程。

開幕當日同步舉辦「交流茶會」及「東北角創生小聚」，邀集中央與地方相關單位、在地創生夥伴及青年團隊共同參與，透過實體交流分享農業創生與地域品牌推動經驗。活動並邀請「金山漫遊」創辦人賴家華分享跨區域地域品牌經營的實戰歷程，透過「品味貢寮」與「金山漫遊」兩大品牌的對話交流，探討品牌串連、通路合作與旅遊整合的可能性，為新北東北角農業創生注入更多務實策略與創新思維，推動新北東北角地域品牌的躍升。

農業局表示，地方創生的核心在於「三生農業」-生產、生活、生態的平衡，並透過創生網絡的串連，讓各地特色產業能夠互相交流、共同成長。「品味貢寮選物所」的成立，不僅展現貢寮的山海特色，更與新北市其他在地創生品牌相互呼應，與金山的「金山漫遊」、坪林的「有種茶」，共同形成跨區域的創生交流網絡。未來農業局將持續輔導更多在地品牌，打造兼具文化、產業與交流的多元場域，讓民眾在旅遊中感受新北農村的魅力。

▲「品味貢寮選物所」成為到貢寮旅遊時挑選伴手禮的新據點（圖為山藥米蛋糕）。

【場地資訊】

地點：品味貢寮選物所（新北市貢寮區仁和路136號）

服務內容： 貢寮伴手禮販售、旅遊諮詢、創生空間交流、在地體驗活動。