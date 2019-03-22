韓國瑜大陸行揭幕！將參訪澳門賽馬會、騰訊　行程未列「會面劉結一」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱世凱／綜合報導

高雄市長韓國瑜今（22）日展開7天「港澳深廈」行程，原本傳出將和大陸國台辦主任劉結一在廈門會面，不過高雄市府提供的行程表並未列出。據悉，他將會參訪澳門賽馬會、深圳騰訊科技公司、台商投資企業座談會，參加澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、以及農漁產品簽約儀式等安排。

根據高雄市府提供的行程顯示，韓國瑜上午7點50分左右搭機飛往香港，下午參加農產品推介會暨先約儀式以及參訪信和集團中環廣場；23日搭巴士經港珠澳大橋至澳門，參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，下午則將進行澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、參訪澳門銀河、澳門新濠影匯。

▼大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者曾俊豪攝）

韓國瑜24日上午則參訪澳門賽馬會及澳門大學，下午搭船前往深圳，參觀深圳前海及深圳綜合交通運行指揮中心。25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司。26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式。

至於外界傳出的26日與劉結一在廈門見面行程，行程表上並未註記；另外，韓國瑜27日上午將參加廈門大學台灣研究院閉門座談，之後參與廈門台商投資企業協會座談。下午則參訪廈門海滄遠海自動化碼頭、廈門軟件園三期，以及廈門兩岸青創基地。最後在28日上午搭機返台，結束7日之行。