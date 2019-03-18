影／7歲兒罹血癌！生父「果斷放棄治療」：新女友懷孕也要錢

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記者朱世凱／綜合報導

河南省駐馬店市的7歲男童皓晨（化名）因為罹患白血病（俗稱血癌），目前在北京京都兒童醫院就診，急需骨髓移植，不過他的家人已經無力負擔數十萬元（人民幣，下同）醫療費。男童媽媽和祖母都堅持治療，只有爸爸果斷放棄，原因是「交了新女友，且對方有身孕需用錢，沒錢可以再提供」。

▼兒子罹血癌，爸爸竟然果斷放棄治療，媽媽痛哭失聲。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，皓晨患病時間已經長達2年，雖然病情曾有好轉，甚至回到幼稚園上課，不料2018年9月例行檢查時又顯示病情復發。媽媽說，皓晨從2016年生病以來，治療費用已耗費86萬（約新台幣395萬元），全家背債近50萬（約新台幣229萬元），其他人也不願再借錢給他們。

媽媽也說，自己和皓晨的爸爸之前都是兼職的，一個月兩個人收入也就7、8千而已，扣掉生活費和老人孩子的花費就所剩無幾，現在每天要照顧兒子也沒辦法工作。她指出，上周五（15日）在網路上發起募款，只是截至周日（17日）下午6點左右只籌到6000多元（約新台幣2.7萬元），與預計費用75萬（約新台幣344萬元）差距頗大。

▼爸爸被網友批不負責任。（圖／翻攝自梨視頻）

她接著說，兒子在檢查中被醫生告知攜帶白血病致病基因，丈夫高先生一直將兒子的病怪在她身上。今年春節後，丈夫還以借錢為由突然消失，她在不斷打探後與高男取得聯繫，高男反勸她放棄治療兒子，更稱自己有了女友，且女友已懷孕需要用錢，自己沒錢醫治皓晨，最後還提出離婚要求，「就跟兒子說，我已經死了」。

媽媽雖然崩潰痛哭，卻也坦言不放棄，即便很辛苦，她和婆婆都不會放棄兒子，「我們肯定要盡百分之百的努力去治療。」網友看完表示，「婚後出軌可不可以納入刑法坐牢啊」、「都已經有小孩了，還外遇產出新的種」、「有捐款通道嗎」、「醫療費真的是最後一根稻草」、「不負責任的爸爸」。