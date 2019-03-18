男友劈腿！熱褲女當街狂譙…下秒含淚脫衣「秀巨乳」　路人全傻

▲情侶當街爭執，女方竟然一氣之下脫去上衣。（圖／翻攝自PLAY HARD 玩硬社團，下同）

記者朱世凱／綜合報導

情侶吵架是常見的事，不過有些人卻會在氣頭上做出令人吃驚的舉動。臉書近日瘋傳2段影片，一對情侶在街上爭吵，疑似男生多次劈腿，讓女生氣得不斷狂譙，沒想到熱褲女罵到一半時，突然不顧眾人眼光脫去上衣「秀出巨乳」，熱褲也因為繩子鬆脫而下滑露出內褲，引來路過民眾圍觀。

網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」上分享影片，事件發生在香港，一名身穿白色緊身上衣搭配黑色熱褲的女子，在街頭上和一位背著斜背包的眼鏡男起口角。他指出，熱褲女懷疑四眼男友出軌，因此醋意大發，大聲罵說，「你偷吃，我原諒你，但你一而再，再而三的犯」，對方則不甘示弱地否認，「你都冤枉我！」

雙方吵得不可開交時，熱褲女突然放「大招」，當眾脫掉自己的白色上衣，只剩下內衣站在街上，眼角還泛著淚光；男友顯然不知所措，不知道是害怕路人目光還是擔心女友出醜，他趕緊低頭上前幫熱褲女穿衣服，並且綁好鬆脫滑落的褲子。至於最後雙方到底有沒有重修舊好，原PO表示並不知情。

這段影片上傳後迅速引起網友回響，許多人都說，「妹妹呀，何苦為了爛男人作賤自己？」、「女生這樣做也只是讓自己難看」、「會劈腿就是會劈腿，別說那麼多，趕快分」，部分人則歪樓稱讚「身材很棒」、「男友幹嘛放棄你？」、「男生有這麼好的女友還劈腿，真可惡！」；但是也有網友說，因為不清楚事件原委，因此不能一口咬定是男方的錯。

▼男友趕緊幫女友穿好上衣，路過民眾都快速走過。（圖／翻攝自PLAY HARD 玩硬社團）