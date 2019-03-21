　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

戰力超越F-22？　普丁：蘇-57是世上最強的戰機

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼蘇-57（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍蘇-57戰機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁在當地時間19日的一次會議上指出，蘇-57是目前最好的戰機，也是世上最強的戰機，「沒有任何飛機能像我們的飛機一樣飛行。」不過軍事專家曾分析，蘇-57略遜美軍F-22「猛禽」（F-22 Raptor）一籌，因此川普此次發言被認為相當有自信。

綜合外媒報導，蘇-57能夠摧毀空中、地面及水下所有目標，是俄羅斯的首架匿蹤戰機，同時包含超音速巡航、超機動和先進航電等先進技術，它在2010年首次升空，計畫今年量產機將投入部署。

▲▼蘇-57（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯國防工業消息人士曾表示，根據政府2018年至2027年的軍備計劃，蘇-57未來也將裝配高超音速導彈，導彈性能與特徵類似KH-47M2「匕首」，只不過尺寸會小一些，因為要搭載在機身內置彈艙裡頭。據悉，「匕首」能夠以10倍音速的速度飛行，如果蘇-57加裝類似飛彈，便可突破所有現役的反導防禦系統。

雖然同樣身為五代機，但蘇-57與F-22、F-35的差別也一直受到矚目。有分析指出，它與F-22戰機比較起來有許多缺點；雖然Su-57使用的AL-41F1比F-22使用的F-119發動機擁有更先進的矢量推力技術，但矢量發動機主在是補充隱身戰機的機動性方面，所以用處甚小；另外，在匿蹤能力上也稍差一些。

ET快訊
妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫竊喜下秒見女兒照片超滅火
21歲超甜護士打瞌睡被拍！緊身制服快炸裂撞臉張娜拉
獨／根本騙局！23歲少東被踢爆「沒神獸」　12輛超跑都不是他

關鍵字：蘇-57,普丁,F-22,戰機,五代機,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

凌晨下班回家！她打開燈見陌生衣物…一轉頭「裸男」床底撲來

影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

擠進百大帥哥榜！陸千億富少「打敗潘瑋柏」原因超狂　網笑：有OO真好

直播主賣身求贊助！「只拿2.3萬」氣炸報警：他XX我　結局超展開

影／滿屋垃圾+貓屎！女大生「欠水電費」落跑：沒空清　下秒封鎖房東

影／包皮割一半！醫生突加價「9千→5.5萬」：你太長了…他忍痛接受

影／撿到同事提款卡！他ATM隨便一按「懶人密碼」傻了…秒解鎖盜1.4萬

影／7歲兒罹血癌！生父「果斷放棄治療」：新女友懷孕也要錢

影／男友劈腿！熱褲女當街狂譙…下秒含淚脫衣「秀巨乳」　路人全傻

打麻將狂輸1.4萬！她爆氣打110：有人出老千…結果再噴＄2300

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

戰力超越F-22？　普丁：蘇-57是世上最強的戰機

特戰地空滲透突擊作戰　模擬肅清八卦山遭敵建干擾電台

特戰濱海城鎮要地行軍　橫跨6縣市仿真實戰訓練

陸19年增106枚核彈！美高官警告：計畫不透明　威脅全球穩定

中國大洋54航次科考啟動　「向陽紅10」赴太平洋環境資源調查

多維TW／中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲　台灣慎入

美國印度合作開發空射無人機　可從空中發動蜂群作戰

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇　短時間清更多水雷還能蒐敵情

解放軍至少裝備128架殲-16　繼續生產總量或超過300架

因應不對稱作戰　M14步槍改造增強型戰鬥步槍

校隊「甜美妹」唱歌破萬點擊　網讚：被籃球耽誤的歌手

《極速領域》3/23辦實體車王活動　最速玩家可拿永久虛寶

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

海洋民主之旅啟程！　蔡英文出訪「三任務」：讓台灣的努力被看見

全國遊程設計競賽　長中觀光科榮獲高中職組亞軍

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

新一代「武士刀重機」降臨東京！SUZUKI車展陣容搶先看

史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

軍武熱門新聞

解放軍至少裝備128架殲-16

1小時39萬　挪威擔心「養不起..

陸19年增106枚核彈　美：威..

印嗆巴要發射6飛彈　演習轉作戰..

M14步槍改造增強型戰鬥步槍

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇

特戰地空滲透突擊作戰演練

第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」服..

美軍快速猛禽計畫　F-22在2..

特戰濱海城鎮要地行軍橫跨6縣市

普丁：蘇-57是世上最強的戰機

中國大洋54航次科考啟動

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

更多熱門

相關新聞

普丁發言人女兒成為最火辣實習生

今年21歲的Elizaveta Peskova是普丁發言人Dmitry Peskov的掌上明珠。身為克林姆林宮政二代的她，長年在歐洲讀書，最近進入歐洲議會擔任實習生，卻意外引發眾多人對於「機密外洩」的疑慮與恐慌！

陸19年增106枚核彈　美：威脅全球穩定

中國大洋54航次科考啟動

美國印度合作開發空射無人機

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面