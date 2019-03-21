戰力超越F-22？　普丁：蘇-57是世上最強的戰機

▲俄軍蘇-57戰機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁在當地時間19日的一次會議上指出，蘇-57是目前最好的戰機，也是世上最強的戰機，「沒有任何飛機能像我們的飛機一樣飛行。」不過軍事專家曾分析，蘇-57略遜美軍F-22「猛禽」（F-22 Raptor）一籌，因此川普此次發言被認為相當有自信。

綜合外媒報導，蘇-57能夠摧毀空中、地面及水下所有目標，是俄羅斯的首架匿蹤戰機，同時包含超音速巡航、超機動和先進航電等先進技術，它在2010年首次升空，計畫今年量產機將投入部署。

俄羅斯國防工業消息人士曾表示，根據政府2018年至2027年的軍備計劃，蘇-57未來也將裝配高超音速導彈，導彈性能與特徵類似KH-47M2「匕首」，只不過尺寸會小一些，因為要搭載在機身內置彈艙裡頭。據悉，「匕首」能夠以10倍音速的速度飛行，如果蘇-57加裝類似飛彈，便可突破所有現役的反導防禦系統。

雖然同樣身為五代機，但蘇-57與F-22、F-35的差別也一直受到矚目。有分析指出，它與F-22戰機比較起來有許多缺點；雖然Su-57使用的AL-41F1比F-22使用的F-119發動機擁有更先進的矢量推力技術，但矢量發動機主在是補充隱身戰機的機動性方面，所以用處甚小；另外，在匿蹤能力上也稍差一些。