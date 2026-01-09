快訊／日北千葉晚間發生規模4.7地震　東京也有感！

▲日本氣象廳指出，地震震央位於千葉北東部，最大震度4，關東多地有感。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本千葉縣北東部9日晚間發生一起有感地震。根據日本氣象廳觀測，地震發生於當地時間晚間8時08分，震源深度約30公里，地震規模為芮氏4.7，最大震度達4，所幸未引發海嘯風險。

根據日本氣象廳資訊，這起地震震央位於千葉縣北東部，大網白里市觀測到最大震度4。震度3的地區包括茂原市、東金市、山武市、九十九里町、橫芝光町、一宮町、睦澤町、長生村、白子町、長柄町、長南町、千葉市若葉區、市原市、夷隅市，以及茨城縣稻敷市。

此外，震度2擴及千葉縣多個城市，以及東京都足立區，神奈川縣橫濱市鶴見區、神奈川區、中區、港北區、綠區，與川崎市的中原區、宮前區等地。震度1的範圍涵蓋更廣，包括千葉、茨城、埼玉、東京與神奈川多地。

氣象廳提醒，近期關東地區地震活動頻繁，未來數日可能仍有餘震，呼籲民眾注意安全、留意官方資訊更新。

截至截稿前，秋田縣內陸北部晚間已發生7起地震，震度介於1至4之間。最新一震發生於當地時間晚間7時35分，規模4.0、最大震度3。當地從下午5時51分至晚上7時35分間，接連出現地震活動，顯示該地區地殼活動仍十分活躍。目前尚未傳出重大災情。