日撈9.7億！陳志遭中國「截胡」不送台美受審　外媒揭北京搶人關鍵

記者閔文昱／綜合報導 

柬埔寨政府近日證實，已將涉嫌主導亞洲最大跨國網路詐騙集團之一的「太子集團」（Prince Group）創辦人、董事長陳志（Chen Zhi）遣返中國。現年38歲、曾具柬中雙重國籍的陳志，於1月6日遭逮捕，並被撤銷柬埔寨國籍，隨後在中國政府要求下押解返中。此舉引發國際關注，外媒直指，儘管陳志已遭美英起訴與制裁，柬埔寨仍選擇將人交給北京，形同讓中國「截胡」。

美英指控：強迫勞動、加密貨幣詐騙　日賺3000萬美元

根據美國司法部起訴書，陳志被控主導龐大的跨國網路詐騙與洗錢網絡，利用強迫勞動運作加密貨幣與投資詐騙，巔峰時期每日非法所得高達3000萬美元（約新台幣9.7億元）。美方指控，其集團自2015年起在柬埔寨至少設立10處詐騙與強迫勞動園區，脅迫被販運的外籍人士從事俗稱「殺豬盤」的愛情與投資詐騙。美國檢方更形容，陳志的企業版圖是「披著合法商業外衣的犯罪機器」。

去年10月，美國財政部與英國外交部同步對太子集團及數十家關聯企業實施制裁，將其列為跨國犯罪組織。美國司法部並在紐約對陳志提出缺席起訴，罪名包括電信詐欺與洗錢共謀，並查扣高達150億美元的加密貨幣資產，創下史上最大沒收紀錄。

▲▼陳志被銬狼狽慘狀曝光！公安證實：從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視）

▲陳志從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視，下同）

為何不送美國？學者：中國司法體系成「防火牆」

儘管美英司法單位早已鎖定陳志，柬埔寨最終卻選擇應中國要求直接遣返。哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家賽姆斯（Jacob Sims）分析，這是「阻力最小的選項」，既能緩解柬埔寨長期遭西方施壓打擊詐騙園區的外交壓力，也符合北京避免敏感案件進入美英法庭的戰略利益。

賽姆斯直言，由於中國與美國之間不存在引渡條約，陳志一旦回到中國，美方幾乎不可能在短期內將其引渡受審，「這等同於讓他脫離美國司法管轄」。外媒也指出，北京有強烈動機將此案留在國內處理，避免其龐大政商關係網在西方法庭上被全面攤開。

▲▼陳志被銬狼狽慘狀曝光！公安證實：從柬埔寨金邊押解回中國。（圖／翻攝央視）

全球資產凍結、豪車名畫被扣　詐騙黑金流向曝光

隨著案件發酵，多國接連凍結與查扣陳志相關資產。新加坡查扣超過1.5億星幣資產與遊艇；台灣警方查扣26輛豪華名車，包括法拉利、布加迪與保時捷；香港與英國也凍結其金融資產與倫敦高價房地產。美方更指控，詐騙所得被用於購買畢卡索名畫、私人飛機，並賄賂各國官員以躲避查緝。

聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）指出，東南亞詐騙產業規模已高達每年500億至700億美元，僅2023年，美國受害者就損失至少100億美元；而柬埔寨與緬甸，仍有數十萬人被迫在詐騙園區中從事近乎奴役的勞動。

關鍵字：

陳志太子集團詐騙案遣返中國資產凍結

