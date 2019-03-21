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影／打賭輸狂灌半瓶「香水」！他臨檢「吹爆酒測器」　網揭黑暗真相

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記者朱世凱／綜合報導

廣東省深圳市警方近日晚間10點左右對過往車輛臨檢時，隨機攔下一輛白色轎車，沒想到駕駛蔡姓男子一下車，空氣瞬間瀰漫特別香味，員警便執行酒精呼氣測試，最後發現蔡男體內酒精濃度為每100毫升404毫克，已經嚴重超標。駕駛表示，自己並沒有喝酒，只是喝了「香水」。

▼喝香水竟然酒測超標。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲▼喝香水竟然酒測超標。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，此事發生在15日，蔡男接受調查時非常鎮定，意識也相當清醒，警方則是驚訝地問「到底喝了什麼，數值才會飆到這麼高」，蔡男回應，是因為自己參加聚會時，玩遊戲打賭輸了，所以喝掉半瓶大約「75毫升」香水，喝完後很不舒服，於是又喝了很多水，過了一陣子才自行開車回家。

▲▼喝香水竟然酒測超標。（圖／翻攝自梨視頻）

員警隨後帶駕駛到醫院抽血檢測，測得血液酒精含量為每100毫升76毫克，仍屬於酒駕。據悉，在測出酒精濃度超標當下，員警曾讓蔡男出示相關證件，但他卻無法出示。經過調查發現，蔡男在2018年於龍華區就有過酒駕案例，當時已被吊銷駕照，因此目前是無照駕駛。最終，蔡男因為酒後無照駕駛被行政拘留15日，罰款人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）。

網友看完紛紛表示，「這下真的舌燦蓮話了」、「渾身充滿戀愛的味道」；不過也有人質疑，駕駛分明有喝酒，只是故意用「香水」為理由，涉嫌躲避刑責，「他看起來就像在說謊」、「沒被毒死也算命大」；也有達人指出，一般香水的酒精含量幾乎超過80%，所以測出超標也是很有可能。

▲▼喝香水竟然酒測超標。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：酒駕,香水,無照駕駛,酒精,臨檢

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