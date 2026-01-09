　
國際

川普稱「毒梟掌控墨西哥」！將展開地面掃毒攻勢

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普指稱，販毒集團正在掌控墨西哥，接下來會展開陸地打擊。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普再度針對毒品走私議題強硬表態，儘管他日前宣稱已在委內瑞拉發動閃電式軍事行動，逮捕總統馬杜羅並重創大型販毒組織，仍強調將擴大打擊行動，除海上封堵外，下一步將鎖定陸地販毒集團，但相關行動地點與規模仍未對外說明。

川普在接受福斯新聞專訪時指出，美方已阻斷97％經由海路流入的毒品，未來將開始對販毒集團進行陸地打擊。他直言販毒集團「正在掌控墨西哥」，並形容美國每年有25萬至30萬人死於毒品相關問題，情況不容樂觀。

強化反毒行動

川普所提及的死亡數字，多半指美國境內的藥物過量案例，其中以芬太尼與其他鴉片類藥物為主。相關毒品主要在墨西哥製造，其化學原料則多來自中國，美方近年持續將矛頭指向跨國供應鏈。

美國政府已正式對毒品走私宣戰。去年夏天，美軍啟動「南方長矛行動」，在委內瑞拉沿岸部署超過1萬4000名士兵與大量軍艦，為該地區數十年來最大規模軍事行動。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普指稱，販毒集團正在掌控墨西哥，接下來會展開陸地打擊。（圖／路透）

軍事介入升高

自去年9月起，美軍已在加勒比海與太平洋水域，轟炸約30艘涉嫌運毒的船隻。相關行動未經法院命令或國會授權，已造成超過110人死亡，引發外界關注其合法性與衝擊。

上週六，美軍更在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動閃電式行動，逮捕總統馬杜羅及其妻子西莉亞．佛洛雷斯，並將兩人押送至紐約，面臨「毒品恐怖主義」相關指控。

政治效應發酵

川普並在專訪中透露，將於下週與委內瑞拉反對派領袖馬查多在華府會面。對於馬查多曾表示願分享其諾貝爾和平獎，川普回應這將是一種榮耀，並暗示自己同樣具備獲獎資格。

川普強調，毒品問題已摧毀無數家庭，美方的反毒措施已逐漸奏效，相關數據正在下降，並形容邊境已幾乎全面封鎖。外界普遍解讀，他所指的是美墨邊境，但相關細節仍未進一步說明。

01/07 全台詐欺最新數據

美國總統川普9日透過社群平台發文表示，委內瑞拉正在釋放大量政治犯，美國與委內瑞拉的合作進展順利，特別是在以更大、更好、更現代化重建其石油和天然氣基礎設施這方面，「有鑑於這種合作，我已取消先前預期發動的第二波攻擊。目前看來已無此必要」。

