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影／她吞「一瓶活蛆」治肺癌！　胃鏡照嚇壞醫：肚子滿滿暴肥蟲

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子近日腹痛不止，因此前往醫院救治，不料醫生檢查發現，她的肚子裡滿滿都是蟲，長度最長達2公分。女子坦承，因為自己誤信偏方，所以吞掉「一瓶活蛆」，希望可以治好3年前罹患的肺癌。

據《新京報》報導，西安市一名女子在本（3）月1日到西安市中心醫院檢查，結果被發現體內充滿活蟲，詢問之下才發現，女子3年前得了肺癌晚期，雖然經過手術後，腫瘤有得到控制，但是她還是希望能夠根除癌症，因此聽信朋友介紹的偏方，將一瓶活蛆吃下去，讓蟲子吞噬腫瘤。

▼女子肚子裡滿滿都是蟲。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲▼女子肚子裡滿滿都是蟲。（圖／翻攝自新京報）

沒想到過了幾周後，肚子開始疼痛，女子以為是肺癌轉移，急忙到醫院求診。醫生表示，「一做胃鏡就發現肚子裡全是蟲，我說那妳吃生肉嗎，她也不吃生肉，那我就更納悶了，啥都不吃為啥肚子裡這麼多蟲，她才想起來偷偷跟我說，是不是我一個月前吃了一瓶蛆蟲，我說什麼是蛆蟲，她說她一個朋友給她介紹的，說這個人以前得了腫瘤，吃這個就好了」。

他也說，女子吃進下的都是小蟲子，類似於小蟲卵那種，不過到院就診時，蟲子都已經很大很長了，表示這些蛆蟲已經開始吸取寄主身體裡的營養長大，所以才會有腹痛情況。經過治療後，女子體內的蟲子已經拿走，不過因為蟲還太小，所以無法判斷種類。

▲▼女子肚子裡滿滿都是蟲。（圖／翻攝自新京報）

醫生提醒，吃蟲治癌的說法不可信，一定要配合醫生科學規範治療。網友看完則說，「真的是病急亂投醫」、「什麼蟲經過胃酸不會死啊？」、「吃的不夠多嗎？」、「大家能有點文化嗎」、「雞皮疙瘩一身」、「先治大腦吧！」。

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關鍵字：活蛆,蛆蟲,偏方,癌症

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