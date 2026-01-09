全國身障國民運動會在新北　侯友宜：實踐零距離參賽理念

▲侯友宜表示，本屆賽事推出貼近身障選手需求的創新服務，實踐「資訊無障礙、參賽零距離」的理念。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026年全國身心障礙國民運動會即將於5月23日至26日盛大登場，新北市政府今（9日）舉辦《設計有溫度》記者會，公布本屆賽會主視覺、大會服裝及多項貼心設計賽會用品。市長侯友宜表示，為打造共融友善的賽事環境，本屆賽事推出貼近身障選手需求的創新服務，實踐「資訊無障礙、參賽零距離」的理念，邀請大家到運動場上觀賽，為選手喝采加油。

侯友宜表示，為推廣運動平權，市府團隊從賽事設計考量運動員需求，優化無障礙設計，推出「點字專屬設計」的各項用品，從服務手冊、獎狀、獎牌到識別證及號碼布，大幅減少選手辨識的不便；服務手冊更結合語音導覽，內容分門別類，選手可即時掌握賽事資訊，消除賽事中各種障礙，讓身障選手在運動場上盡情發揮，不斷超越自我。

▲2026年全國身心障礙國民運動會即將於5月23日至26日盛大登場。

侯友宜說，本屆全國身心障礙國民運動會由新北市承辦，賽事主視覺標語「心連新 一起拼」代表著運動會的精神，「心」象徵溫度與熱情、「連」代表團結、「新」則呼應新北的創新活力，而「拼」則蘊含雙重意涵，同時代表運動員拼搏不懈的精神，以及在新北的人們彼此攜手團結。

體育局說明，本屆賽會LOGO融合「女王頭」與「翅膀」兩種意象，新北地標結合象徵突破限制、勇敢逐夢的「翅膀」，展現身障運動員跨越障礙、勇往直前的精神。此次邀請亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者李協興分享點字設計與服務手冊有聲書的貼心設計，回應選手真實需求，讓運動員感受到實在的支持與尊重。

▲新北市府團隊推出「點字專屬設計」的各項用品，從服務手冊、獎狀、獎牌到識別證及號碼布。

▲本屆賽會LOGO融合「女王頭」與「翅膀」兩種意象。