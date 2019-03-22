韓國瑜稱「台獨比梅毒可怕」 蘇貞昌痛斥：用性病比喻不倫不類

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時批評前行政院長賴清德，稱「台獨比梅毒還可怕」，引發討論。行政院長蘇貞昌22日受訪時相當不滿，痛斥韓國瑜用性病做比喻不倫不類，不僅抹滅台灣幾代人的努力跟決心，更是無辜波及染病的人。

針對民進黨黨內初選「蔡賴對決」，韓國瑜批評，民進黨有可能只是想演戲，他罵賴清德的路線走得是「二不一半」，即不要中華民國、不要九二共識、台獨搞一半，但「台獨比梅毒還可怕」，梅毒是害了老婆、孩子，而台獨將害到全台2千3百萬人，認為和氣才能生財，60歲的賴清德想懸崖勒馬不容易，台灣人民的命運就要自己用選票決定。

韓國瑜用梅毒比喻台獨，蘇貞昌受訪時停頓數秒後動怒表示，「台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，我就是中華民國行政院長，台灣幾代人的努力，政府有責任維護國家主權獨立，相信全民都期待繼續有自由民主的生活，所以我們這種決心跟期待，沒想到被一個地方選出來的人，竟然用性必做比喻，不倫不類。」

蘇貞昌痛斥，韓國瑜梅毒說抹滅幾代台灣人努力決心，更是無辜波及染病的人，台灣是自由民主開放社會，容許各種言論自由，但不該用性病比喻跟自己想法不同的人，「這樣的比喻來羞辱台灣人的決心，是非常不當的」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）