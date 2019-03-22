桃市民政局「議員優先公祭」公文惹議　鄭文燦痛罵：官僚作風

▲民政局指出，桃園殯儀館與中壢殯儀館有多個禮廳，希望禮廳之間安排能夠順暢所以才會發文。（圖／擷取自市府聯合奠祭資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民政局發文要求殯葬相關業者，在公祭會場「讓議員及單位首長優先公祭」情事，該公文被網友PO在臉書上，引發熱議！市長鄭文燦獲知並了解發文原委後，亦認為發文不當是官僚作風，要求民政局撤銷該文。時代力量市議員簡智翔22日臉書批該公文是「假體恤、真相害」，要民政局別拍民代馬屁，犧牲家屬權益。

市府民政局禮儀事務科長詹國華說，在殯儀館告別式場合，若有議員或首長參與，大多會請司儀協助安排致祭時間，司儀也會向家屬徵詢意願，多年來大家已有一定默契，但因為禮儀師不時有新進或變動，有些對告別式約定俗成的默契不太清楚，而依照考試所教按公奠單順序唱名，致民代或單位首長等候多時。

▲民政局「讓議員及單位首長優先公祭」公文惹議。（圖／擷取自簡智翔臉書）



由於，地方民代與單位首長，收到訃聞參與公祭幾乎都是集中在早上同一時間，而桃園殯儀館與中壢殯儀館有多個禮廳，希望禮廳之間安排能夠順暢所以才會發文。詹國華強調，「公文內容並非強制，絕對是以家屬意見為優先。

市長鄭文燦對民政局的說法表示無法接受指出，公祭告別式主要在於讓親友來賓可以表達追悼與思念，不是在於政治人物跑場，這樣的公文代表了對於喪家禮儀自主性毫無認知，也太遷就少數人的建議。鄭文燦也要求民政局立即撤銷此一公文，並且下不為例。

時代力量市議員簡智翔指出，不可否認在公祭場合有時需要多時等待，但身為民意代表就是以民為本，更何況是這種莊嚴的場合，更需要以喪家為重點，民代則是表達關心及慰問之意，而非主要的儀式重點。

簡智翔說，他自己也訂定了跑公祭的原則，是以有喪家送帖才會前往關心致意，減少亂入公祭會場的亂象。對於民政局「讓議員優先公祭」的發文，不但沒有幫助到政府官員及民代，反之是傷害了原本為了關心家屬而前往公祭的立意，望民政局可以體恤家屬的心情，尊重家屬而非本末倒置。