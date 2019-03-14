選前之夜柯文哲幫忙站台？　余天：很久沒聯絡

▲鄭文燦、林佳龍、陳其邁、林智堅合體為余天掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

新北市立委補選候選人余天14日邀請新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁及交通部長林佳龍四位大咖合體掃街站台，余天被問及是否藉由大咖合體來對抗「韓流」？他笑說已經不怕「韓流」，三重有一股暖流流過來，民進黨現在是最需要團結的時刻，所以大家統統聚過來。至於外界關心選前之夜是否能看到與台北市長柯文哲合體，余天則說「該聯絡的就聯絡，不過每天都這麼忙，兩人已經很久沒有聯絡了」。

陳其邁表示，余天是民進黨內人人敬重的長輩，因此只要他一聲令下，所有人都會放開手邊的工作來幫忙，還說「就算要忙到晚上十二點，自己也義不容辭」。有關日前國民黨立委王育敏指出，柯文哲的光環逐漸褪色，現在的女大學生挺藍的支持蔣萬安，綠的則喜歡陳其邁，陳其邁對此回應，自己本來就是「老少咸宜」，余天也幫忙回說「他的聲量一直都很高」。

▲行政院副院長陳其邁替余天掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



甫結束訪美行程的鄭文燦，被記者問到柯文哲16日將赴美，是否只是做表面功夫？鄭文燦說，這點他不便評論，不過政治人物若是為了台灣人民盡心盡力，他也都相當支持。鄭文燦補充，他與基隆市長林右昌訪美都是為了台灣的前途利益著想，希望柯市長到美國能為台灣多說點好話，他也強調自己訪美行程安排得早，對柯文哲的訪美計畫不太清楚。

▲林佳龍、鄭文燦掃街拜票力挺余天。（圖／記者林銘翰攝）



林佳龍則說，自己當年到台中選舉時，余天曾送他一句「情真意真人更真」，他感念余天多年來無條件的付出與支持，現在他要也要把這句話回送給余天大哥，祝福余天能高票當選。

對於外界質疑國民黨候選人鄭世維家庭疑似有黑道背景，余天對此解釋，此事他不大清楚，不過黑道不一定是壞的，如果犯錯後能夠改過自新也是非常好的事情。

余天預計晚間將與陳其邁至三和夜市掃街，媒體問會不會擔心重演前一晚鄭世維的混亂局面，余天則說「不會」，因為已經有「前車之鑑」，能夠做到相當程度的預防。至於柯文哲先前曾說願意公開替余天站台，記者問有沒有可能在選前之夜看到兩人合體，余天說「該聯絡的就聯絡，不過每天都這麼忙，兩人已經很久沒有聯絡了」。