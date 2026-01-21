土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

　
政治

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨怒駁錯誤訊息：不會修法放寬

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土方之亂。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者杜冠霖／台北報導

2026年元旦，土方清運GPS電子聯單新制正式上路，為根除長年以來廢土濫倒、破壞國土的沉痾，並透過科技溯源管理，杜絕跑假單。但建商哀聲連連，抱怨土方處理成本變高。近期網路流傳，營建剩餘土石方可回填農地錯誤訊息，民進黨今（21日）駁斥，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬，惟特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，民進黨對此嚴正抗議。

針對近期土方之亂，民進黨發言人吳崢指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。

吳崢指出，農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1相關規定，法條也明確規範，除適合種植的土壤外，均不得回填農地，且不因土地所在區位等因素而有所不同，因此絕不可能以合法掩護非法，助長農地淪為棄土天堂。

吳崢表示，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地。為妥善解決土方去化問題，國土署已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴增方案，合計可提供約1.5億立方公尺容量，足以因應未來土石方去化需求。

吳崢強調，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

台北車站明無差別攻擊「危安實兵演練」　下午2點發送細胞簡訊

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

前中廣董事長趙少康今（20日）上午在立法院發表新書《七十少年》，包括立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人皆到場出席。針對趙少康表達願意促成藍、綠、白3黨喝「大和解咖啡」，鄭麗文下午拜訪前總統馬英九後受訪表示，喝咖啡她隨時「候教、奉陪」，但抱怨到目前為止並沒有感受到民進黨的誠意。

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

土方新制農地營建土石方環境管理內政部民進黨土方清運GPS

