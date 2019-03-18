　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德閃電登記參選　鄭文燦錯愕+憂心：民進黨只能團結

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦對賴清德參選總統表示，只有團結才是勝選之道。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對前行政院長賴清德將領表登記總統大選黨內初選，力挺蔡英文連任的桃園市長鄭文燦18日表示，對此消息相當意外，也有一點憂心，因為2020的總統大選攸關台灣是否能夠走在正確的道路上，對台灣的安全、民主，以及人民的生活都會有重大的影響，這場選舉民進黨只能夠團結，沒有其他的選擇。

鄭文燦說，黨內應該要坐下來好好討論，充分地去互相的思辨，到底如何讓民進黨能夠在2020的總統大選，為台灣擘劃出一條更好的路，而如果初選造成黨內的分歧，對於整個大選是不利的，民進黨在這個時刻，要發揮冷靜的智慧，唯有團結才是唯一的勝選的方法。

鄭文燦今天上午8點45分出席於市府廣場舉辦的「2019國際自由車環台賽-桃園市站」開幕典禮，由媒體獲悉前行政院長賴清德要登記總統大選黨內初選？先是錯愕表示，自己沒有接獲任何訊息，無法做出任何評論，隨即轉頭離去。隨後由市府新聞處通知，鄭文燦將於11點出席原住民族文化會館活動受訪表示看法。

據了解，鄭文燦曾多次公開支持蔡英文總統競選連任表示，蔡總統的執政有助於台灣的轉型，過程的爭議會結束，建設的果實會留下來。而給蔡英文總統第二個任期的意義，在於「支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確的道路上」。

ET快訊
網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
桃機現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」
不敷成本！憂鬱症用藥「百憂解」退出台灣　4月起停止供貨
韓國瑜「單挑」賴清德？　吳敦義：8月全代會確定人選

關鍵字：2020總統大選,民進黨初選,賴清德,鄭文燦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃機公主抱墜樓真相曝／遭夫狠從4樓丟下　母：女兒活動力很強已清醒

Gogoro停一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者喊冤

19歲酒店小姐找經紀人練酒量　喝完進摩鐵...她淚控遭性侵

誤信「網紅書」小孩照書養！1歲半童不會走路　患「佝僂症」一摔就骨折

五股快速道路匝道口停車輕生　女墜橋倒臥路面送醫亡

影／賴清德投入2020大選 　韓國瑜驚訝：真的嗎？

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

專訪／參選2020總統？吳敦義鬆口：前提不是韓國瑜出不出來

專訪／國民黨5人「勝利方程式」？吳敦義呵呵一笑：要評估

賴清德早已拜會陳水扁談選總統　強調「特赦扁」是反映基層心聲

專訪／操作韓國瑜卡朱、王？吳敦義：有「牌」不打很愚蠢

賴清德閃電登記參選　鄭文燦錯愕+憂心：民進黨只能團結

賴清德宣布選總統　王金平：那是民進黨的事

專訪／吳敦義揭二階段秘辛：當初要韓國瑜先去高雄待6個月

史上最嚴打房「317新政」建功　北京房價下修13.5％

女生更常便秘！嗯不出來「5原因」曝...你也愛吃甜點？

粉紅野餐23日登場！花季限定野餐墊首亮相　100個免費送

日職／王柏融7局退場3打數1安打　火腿6比2領先運動家

侯昌明出遊遭酸「爸爸告別式才剛結束」　無奈：思念只能悲痛嗎

319槍擊案15周年前夕　國片《幻術》踢爆「幕後黑手」

蘋概三雄領軍、5G點火助攻　台股終場上漲73點飛越10,500大關

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

假訊息論戰　衛福部長陳時中：管理和言論自由需達平衡

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董..

陸生問當台灣區領導人　柯P：應..

快訊／民進黨總統初選 賴清德將..

快訊／賴清德：台灣不做第二個香..

苗栗縣破產　柯文哲直指做假帳十..

郭董合體韓國瑜　祭「全台最好薪..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」　反..

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台..

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

如果講謊話要下台　柯文哲：台北..

柯文哲：20歲志願是推翻國民黨

黨內初選自相殘殺　陳學聖：讓出..

更多熱門

相關新聞

賴清德選總統　王：民進黨的事

立委補選國民黨柯呈枋贏得彰化縣唯一1席立委，宣布要參選2020總統大選的前立法院長王金平，18日到和美競選總部恭賀柯高票當選，受到眾人的熱烈歡迎高喊「總統好」，王表示此次補選國民黨展現高度團結力進步很多，同時強調總統選舉依照制度，要通過黨內初選，希望能在彰化獲得更多民眾與黨內同志支持。

賴清德：期待與韓國瑜君子之爭

賴清德逼宮　府：蔡英文會於出訪南太前完成登記

賴清德：今早請陳菊轉告蔡英文

2020大選註定要「韓神」對「賴神」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小孩照書養　1歲半童不會走路

伊能靜罕見讓哈利露臉：長大了

研究：情侶越幼稚，感情就越好

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面