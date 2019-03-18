賴清德閃電登記參選　鄭文燦錯愕+憂心：民進黨只能團結

▲鄭文燦對賴清德參選總統表示，只有團結才是勝選之道。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對前行政院長賴清德將領表登記總統大選黨內初選，力挺蔡英文連任的桃園市長鄭文燦18日表示，對此消息相當意外，也有一點憂心，因為2020的總統大選攸關台灣是否能夠走在正確的道路上，對台灣的安全、民主，以及人民的生活都會有重大的影響，這場選舉民進黨只能夠團結，沒有其他的選擇。

鄭文燦說，黨內應該要坐下來好好討論，充分地去互相的思辨，到底如何讓民進黨能夠在2020的總統大選，為台灣擘劃出一條更好的路，而如果初選造成黨內的分歧，對於整個大選是不利的，民進黨在這個時刻，要發揮冷靜的智慧，唯有團結才是唯一的勝選的方法。

鄭文燦今天上午8點45分出席於市府廣場舉辦的「2019國際自由車環台賽-桃園市站」開幕典禮，由媒體獲悉前行政院長賴清德要登記總統大選黨內初選？先是錯愕表示，自己沒有接獲任何訊息，無法做出任何評論，隨即轉頭離去。隨後由市府新聞處通知，鄭文燦將於11點出席原住民族文化會館活動受訪表示看法。

據了解，鄭文燦曾多次公開支持蔡英文總統競選連任表示，蔡總統的執政有助於台灣的轉型，過程的爭議會結束，建設的果實會留下來。而給蔡英文總統第二個任期的意義，在於「支持想改革、想做事的國家領導人，確保台灣走在正確的道路上」。