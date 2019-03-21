鄭文燦「挺蔡英文」　認為柯文哲難贏、韓國瑜不選機率高





▲桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選本周開跑，前行政院長賴清德第一天就跳出來登記，挑戰總統蔡英文連任之路，為戰壇投下一枚震撼彈。然而與賴清德同屬新潮流系的總統府祕書長陳菊、立法院副院長蔡其昌，以及桃園市長鄭文燦都表態挺蔡英文，讓外界開始臆測，新潮流系內部是否為此陷入分裂。

鄭文燦接受《新新聞》專訪時提到，「蔡英文連任，才能讓台灣走在正確道路上。」一邊是同屬新潮流系的賴清德，另一邊是帶領民進黨走過低潮的蔡英文，鄭文燦擔心，前者加入初選，難免發生競爭火花，而民進黨要為此付出無形的巨大成本。

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德登記時說，「放眼2020年，民進黨的情勢比2008年還要險峻」，鄭文燦也覺得，此刻民進黨確實遇到一些困難，且內外都是，贏的策略或許很多，但「不團結的民進黨是沒有機會的。」而民進黨要讓支持者回心轉意，靠得不只是施政成績，還得要找回蔡英文的「原本面貌」。

鄭文燦表示，蔡英文在過去3年執政期間形象過於模糊，沒凸顯領導角色，原本她沒有那麼怯懦，但當總統後面貌變模糊；當務之急是把蔡英文敢承擔的風格找回來，要讓民眾知道自己要選擇的是怎樣的總統。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

談及若民調支持度不容小覷的柯文哲參選，是否讓民進黨選情雪上加霜？鄭文燦認為，獨立參選人不太可能勝出，最後當選的一定是藍或綠營候選人，不可能重演2018年台北市長選戰。

另外，關於網路聲量居高不下的高雄市長韓國瑜，鄭文燦說，韓粉拱韓國瑜出來是正常的，但依照自己過去跟對方的互動，韓國瑜不選的機率很高，因為韓國瑜知道這次是他的熱情牽動高雄市選舉，需要用4年來回饋高雄。

▼韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）