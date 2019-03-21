桃園航空城公司董事長　前中市交通局長王義川接任

▲前台中市政府交通局局長王義川，接任桃園航空城公司董事長。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府又有新官上任。桃園市長鄭文燦21日發佈，桃園航空城公司董事長由前台中市政府交通局局長王義川接任，桃園市政府研究發展考核委員會主任委員由吳君婷律師接任，兩人將於22日到任，期許兩位新加入團隊的首長也能無縫接軌，一起為市政建設打拚。

鄭文燦表示，王義川董事長是台灣大學土木工程博士，曾任台中市政府交通局長、稻江科技暨管理學院運輸物流管理學系主任，行政歷練與工程專業俱佳。在台中市政府交通局服務期間，穩建推動各項交通建設與運輸規劃，成績有目共睹。

未來桃園航空城公司將肩負航空城園區的投資招商，以及亞矽創新研發中心的開發營運，希望借重王義川董事長的專業與執行力，讓航空城計劃與亞洲矽谷的建設大步向前。

▲執業律師吳君婷接任研考會主任委員。（圖／桃園市政府提供）

吳君婷主任委員是執業律師，也是法律扶助基金會扶助律師，交通大學科技法律研究所畢業，具有法律專業，極富正義感，關心社會議題，也對改革有熱情、有理念，相信他能夠在市府團隊注入更多進步價值與年輕活力，讓市府各項政策能夠更貼近市民，解決問題。鄭文燦並感謝游建華副市長與邱俊銘副秘書長，代理航空城公司董事長與研考會主委期間的付出與辛勞。