「英德大戰」演戲？　鄭文燦：如馬拉松賽局勢從混沌而明朗

▲「英德大戰」是演戲？鄭文燦提出看法表示：如馬拉松賽局勢會從混沌而明朗。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

高雄市長韓國瑜質疑賴清德參選2020大選是「演戲」？桃園市長鄭文燦21日接受媒體訪問，對「演戲」說看法表示，總統的選舉關係到國家未來，就像跑馬拉松一樣，前面亂成一團，慢慢就會分出第一、第二及第三領先群，局勢就會從混沌而明朗。他認為，想參選、想跳出來、跳上舞台，也許就有發言權，應該等最後局勢明朗化。

鄭文燦說，賴清德跟蔡英文都在臉書發表貼文，他們兩位都具有一定的高度跟理想，他希望民進黨按照制度該協調，能夠坐下來，能夠化解彼此的一些不同的看法，能夠找尋最大共識；協調並非不民主，協調本來就是民進黨機制的一環，所以在這個階段確實需要黨內各方能夠發揮冷靜的智慧一起尋找更好的方法。

而台灣是民主社會，總統的選舉關係到國家未來，蔡總統領導台灣已經3年，國家正走在正確道路上，我們從永續發展的觀點讓台灣更安全、更民主、更繁榮，然後社會往創新包容的方向走，他認為這些價值都是對的，也讓台灣能夠逐步轉型。

鄭文燦強調，日前他訪美也充分了解到美方對於蔡英文總統所代表的民主、安全路線，保持現狀、維護現狀的路線，基本上是高度肯定的，也願意給台灣更大的支持；台灣和平穩定、民主安全，這才是國家發展的基本前提。