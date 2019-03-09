去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

▲保生大帝揮七星劍斬鬼，救了原PO。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「被野鬼跟回後，我看到老公就想離婚。」一名女網友去醫院複診，但從回來後那一刻開始，原本覺得婚姻幸福的她卻一見到老公就厭煩，甚至動起離婚的念頭；就這樣過一段日子後，她某晚睡覺時竟夢見自己「在路邊撿到紅包」，嚇得急奔廟宇求問乩童，沒想到就被保生大帝告誡「醫院孤魂要來抓妳，想娶妳回家」，這一句話嚇得她狂抖。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，她與丈夫結婚至今快3年了，雖然偶爾有小爭吵，但感情一直都很好，而且在丈夫的好脾氣影響下，她也變得溫順許多，不再亂動怒或無理取鬧。

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過年前，她平常與丈夫相處依舊是有說有笑，每天還會一起追劇，但年後到醫院回診後，她似乎變了一個人，一見到老公就覺得厭煩，愈看越討厭，會不自主口出惡言想罵對方，甚至離婚的念頭都跑出來了，但自己獨處的時候心情卻很平靜，還會幫老公買愛吃的食物與衣服。

▲醫院每天過世的病患極多，也有許多鬼故事傳出。示意圖，與本文無關。（圖／取自pxhere）

她覺得這種心理狀況實在不對勁，趕緊到臉書各大女性專屬社團詢問，想說可以改善厭煩老公的問題，但一點效果也沒有，還被網友猛酸「日子過太爽才會這樣」、「老公應該是個性好，但是長得醜所以我才這樣」、「妳外面有人」，讓她氣炸。

經過多種方式改善，但她仍是不自主言語攻擊老公，想法越變越悲觀，甚至常常心神不寧，超級苦擾；而且她只要聽到老公建議「到廟裡拜拜」，理智會瞬間斷掉，若是在家裡念經，轉頭看見丈夫也會暴怒，一點也不想見到對方。

就這樣吵鬧一段日子後，她4日晚上睡覺時夢見自己與前男友住在裝潢超漂亮的套房，還一同有說有笑前往宮廟裡，走進去前看見腳踏車籃子裡有一個紅包，她想也沒想就撿了起來；夢境一轉，她身穿黑、粉紅色婚紗，跪在廟裡對著神明不斷痛哭，懇請幫她處理紅包的事情，但她要看清是哪尊神明時，夢就醒了。

▲世上有許多難以用科學證明的事情，透過信仰尋求慰藉並非壞事。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

夢醒後她越想越不對勁，來到家中附近一家保生大帝廟宇詢問，但她一站在乩童面前，身體開始不自主微微顫抖。保生大帝起初一見到原PO先是緊皺眉頭，拿出毛筆在鏡子上畫圈後開始搖頭，在沉默一陣子後大喊「來人啊，七星劍」，並在劍上用紅毛筆寫滿咒語，接著交叉落在原PO頭、肩膀、身體、背部，嘴裡不斷唸咒。

原PO透露，當時七星劍一拿出來，她全身發抖更加厲害，在保生大帝唸咒時越抖越嚴重，她也不知道為何，眼淚就這樣掉了下來，站在一旁的老公則是非常頭暈，感覺快要倒下去，「但結束後，我真的感覺心中那股怨氣，那股無名火，真的消失了。」

▲這厲鬼很可怕，保生大帝要原PO每天帶著護身符。（示意圖／記者陳致平攝，與本文無關）

做法結束後，保生大帝嚴肅對著原PO告誡說，妳在醫院被孤魂野鬼給看上，要來抓妳帶妳走的，這鬼想把妳們夫妻關係毀掉，已經逐漸在影響妳，讓妳越來越孤僻、虛弱，鬼就能輕鬆帶妳走了，「非常嚴重，非常嚴重，妳清楚我的意思嗎？」

雖然已把惡鬼清除掉，但對方並不罷休，仍是糾纏不清，保生大帝趕緊準備平安符，要求原PO除了洗澡、行房之外，都得帶著平安符，不然後果嚴重。原PO透露，回家後想想才發現，原來夢裡她哭求的那尊神明，沒想到就是保生大帝，巧到讓她超驚訝。

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