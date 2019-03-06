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結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

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▲▼幼兒,超音波,懷孕,檢查,遺傳,當爸爸媽媽。（圖／記者姜國輝攝）

▲沒想到超音波照出來，真的是女兒，胎夢都是真的。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

「婆婆一直說『生女的真是沒用』......。」一名女網友才剛結婚2個月而已，就被婆婆逼去看中醫治不孕，還希望她可以生男孩子，壓力大得她都快憂鬱症；結婚約1年多後，她終於懷孕了，甚至做了胎夢，夢裡有名長直髮小女孩對她甜甜微笑，沒想到10個月後真生出女嬰，但她事後想起夢中一旁還有名中年婦女，是娘家供奉的「九天玄女娘娘」，原來一直默默幫助她。

該名女網友在臉書「靈異公社」回憶道，老公是獨子，結婚才2個月而已，婆婆就懷疑她不孕，肚子才會沒有消息，逼她去看中醫治療，結婚半年又讓她去西醫檢查，但每次都被醫院趕走，因為結婚一年以上在沒避孕的情況下未懷孕，醫生才覺得需要檢查，「可是跟婆婆住在一起整日虎視眈眈，我壓力大到都要憂鬱症了...。」

請繼續往下閱讀...

▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆一直想要抱男孫，讓她壓力很大。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

娘家的媽媽知道女兒嫁過去後，屢次被想抱孫的婆婆逼看診，過得並不快樂，她想說醫學無進展，那不如尋求信仰試試看，多增加一個機會，便開始四處拜訪廟宇誠心拜拜，希望女兒能快點懷孕，不用再遭受婆婆洗臉。

原PO無奈透露，媽媽一直有跟她安慰說「身為鄉下人的長媳、老公又是獨子，沒生個一男半女會被流言逼死」，所以媽媽才會到處幫她求神拜佛，好在一年多後，「我在很不可能、半放棄的情況下意外懷孕了！」

她一懷孕，立刻被婆婆逼問「是男、是女」，但當時也懷胎才2個多月而已，根本檢查不出來，讓她超心煩；沒想到，過幾天晚上睡覺時，她就夢見一條幽暗的大道上，有一名烏溜溜長直髮的小女孩獨自走著，夢裡的她上前詢問「妹妹～妳怎麼自己一個人在這裡？」卻未聽見回答，而是看見對方抬頭對她甜甜的微笑。

▲▼親子,媽媽,母子,子女,雙胞胎,女兒,孩子,女童,散步,牽手,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲夢中有個小女孩甜甜微笑看著她。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

夢中的她沒有追問，而是安靜陪伴小女孩走了一小段路，最後她微笑揮手道別「妹妹～掰掰」，轉身與老公一起往回走，但越走她內心越覺得「剛剛那小女孩實在太可愛了」，便偷偷回頭看一眼，不僅發現小女孩還沒走，旁邊還多了一個人。

原PO開心寫道，那妹妹站在原地等著她回頭，還面露微笑看著她，身旁還多了一位看起來很貴氣的中年婦人，「她們兩人背後都散發著光芒，一起笑笑地看著我......然後我就夢醒了。」

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲世上有很多不能用科學來證明的事情，每個人的信仰不同，不需要用你自以為的看法來打壓。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

夢醒後的她趕緊跟老公描述剛剛的美夢，第一直覺篤定這胎「八成是女的」，沒想到懷胎第17週做羊膜穿刺的報告出來，檢查出來還真的是女兒，但被婆婆知道後立刻被嗆「生女的真是沒用」，讓她超無奈。

雖然說婆婆仍是有意見，但她滿心期待著女兒的到來，不過，後來她才知道「九天玄女娘娘」一直在偷偷幫助她；她笑說，女兒生出來後好吃、好喝、好睡、好帶又愛笑，就像在夢裡一樣，「至於夢中那位貴氣的中年婦女，一直覺得面熟好像在哪裡看過，後來才想起來就是娘家媽媽供奉的九天玄女娘娘啊......。」

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▼婆婆是許多媳婦的夢魘。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

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關鍵字：獨子,婆婆,懷孕,靈異公社,X檔案

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