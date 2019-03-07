罵警「奴才」不起訴又挨告　他竟要求「乩童」當通譯

▲台北市男子郭岱庭嗆員警「奴才」，員警向士林地院提自訴，7日上午開庭郭未到庭，自稱神明代言人，要求法院請「乩童」擔任通譯才肯出庭。（圖／取自郭岱庭臉書）

突發中心／台北報導

台北市男子郭岱庭2018年11月與職員因勞資糾紛起爭執，2名員警到場，郭竟辱罵警：「你一個奴才跟主子這樣說話！」被依侮辱公務員罪嫌送辦，未料士林地檢署檢察官處分不起訴，員警無法接受改向士林地院提起自訴；士林地院7日上午開庭，郭男卻未出庭，並自稱是「神明代言人」，竟向法院要求「乩童」出任「通譯」才願出庭，法官尚未裁定，4月9日將再度開庭。

當時台北市北投警察局光明派出所接獲報案，員警前往飯店排解勞資糾紛，豈料要求郭岱庭出示證件時他突然情緒激烈，嗆2員警「你什麼態度，你一個奴才跟一個主子這樣說話」、「你是奴才、是公僕，拿你的槍出來打我啊！」邊拿證件邊罵「靠夭」，不過，士林地檢署認為郭男口中的「奴才」雖不悅耳，但難以判定有侮辱公務員的意思，最後不起訴郭男。

此舉引發外界反彈，2名員警也無法接受遭受人格侮辱，改向法院提妨害名譽，士林地院7日上午首度開庭，未見郭男出庭，庭訊時，2名員警的律師向法官表示，若郭男下次再不出庭盼能依法拘提。

郭岱庭罵警「奴才」挨告獲不起訴後，曾拿著不起訴書到士林地檢署罵法警，「我是公民啦，你們是公僕啦，我是主子啦，你們是什麼？」、「不起訴書給你看啦，你再鬧試試看啦」；郭男在臉書也自稱自己是神明代言人，這次士林地院開庭他未出庭，且遞狀向法院提出要「乩童」擔任通譯他才會到庭，而法官尚未對此聲請做出裁定。

