今春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

▲今春雨鋒面接近，加上午後熱力作用，北東轉雨恐一路下到晚上。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天（17日）春雨鋒面接近，加上「午後熱力」作用加持，北部、東北部轉雨，即便偶有雨歇空檔，但雨勢可能會延續至晚上，建議午後出門攜帶雨具。

午後熱力加持 北部東北部雨勢增強

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林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，今天春雨鋒面接近，各地天氣轉趨不穩定。下半天，配合「午後熱力」作用加持，東北部、東部及其它山區都有局部短暫陣雨或雷雨發生可能；其中，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生機會，北部平地也可能有雨。

林得恩提醒，降雨過程中，會有雨歇的空檔，雨勢有機會延續到晚上，延時較久。今日中午過後，請多留意天氣變化，外出活動，建議攜帶雨具備用，至於中南部平地仍然維持為多雲的穩定天氣。

▲未來一周雨勢變化。（圖／氣象署）

鋒面前暖區悶熱 南部近山區高溫再飆1至3度

溫度方面，由於進到鋒面前緣的暖區內，白天沒下雨時，天氣相當悶熱，各地高溫仍在28至33度，南部近山區還會再高個1至3度；至於各地低溫，則在22至25度。澎湖晴時多雲，23至28度；金門及馬祖均為多雲短暫陣雨或雷雨天氣，分別為22至28以及17至23度。