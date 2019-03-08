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孫女孤身進開刀房超不安...已逝外婆暖現身　心疼牽她手：別怕，阿嬤陪妳

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▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原po第一次動手術很不安，沒想到過世的阿嬤竟然來陪她。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

阿嬤疼孫女是永遠的，即使離開這個世界了，依然放心不下。一位女網友表示，日前經歷人生第一場手術時，想到要孤身一人進手術室就很不安，沒想到麻醉之後，卻隱約見到過世的阿嬤來牽她的手，還表示「阿嬤很心疼」，她才發現原來阿嬤特地從遙遠的地方來陪她，思念瞬間湧上心頭，眼淚便不聽使喚。

「第一次開刀還有在小四就過世的外婆陪著，這是多幸福的一件事。」一位女網友在臉書「靈異公社」中表示，日前她因為出了車禍要進手術室，又是人生第一次住院開刀，心裡相當不安。她表示麻醉之後，眼前突然見到有個人牽起她的手，告訴她「不要怕，阿嬤陪妳，怎麼會被撞，我很心疼。」阿嬤說著說著便流下了眼淚，她也忍不住哭了起來。

請繼續往下閱讀...

原po表示，其實阿嬤在自己小學四年級時就已經過世了，阿嬤還在世的時候，家住在阿里山，兩人一年只相見一次，阿嬤也很疼她。她表示，手術結束後、感覺到麻藥快退時，阿嬤也出現拍拍她說，「乖，可以醒來了，該出去見媽媽了，阿嬤要先走了哦！要乖乖的趕快好起來。」讓她再度淚崩。

▲▼ 女網友第一次進手術室，過世阿嬤竟來陪伴 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原po因車禍動刀，讓阿嬤很心疼 。（圖／翻攝自靈異公社）

原po回憶當時情景，表示被推出手術房時，自己還在掉眼淚，在外頭等待的媽媽本以為是因為傷口太痛而哭，她卻直指天上喊著「阿嬤」，媽媽這才理解原來是阿嬤來陪孫女了，口中也念念也有辭地說「媽謝謝祢代替我進去陪我這唯一的女兒，我看不到祢但是我很想祢，謝謝祢。」母女倆都雙雙流下眼淚。

網友看完都非常感動，直呼原po真的很幸福，有位疼愛孫女的阿嬤，「我車禍的時候我阿公也有來看我，當時他已經過世8年了，心情跟妳一樣」、「早日康復哦！阿嬤很愛你」、「阿嬤真的很疼妳，早日康復哦，別辜負了阿嬤的陪伴」、「害得人家眼眶模糊」、「相信阿嬤知道妳開刀會不安，來保護妳的」、「 看著看著，也默默流淚，我也想我阿嬤了」。

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關鍵字：阿嬤,孫女,祖孫,暖新聞,靈異公社,車禍,手術室

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