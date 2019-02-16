100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

▲太子根本是大暖男，超疼愛妹妹，一直守護在旁。（圖／當事人護理師提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳怡伶／採訪報導

「太子哥哥一直默默的在我身邊陪著我！」一名護理師體質像個「磁鐵」一樣，走在路上就會吸著各式各樣的鬼魂回家，就算收驚處理完，仍是會有鬼魂跟在身旁，直到被太子認做乾妹妹，這問題才有改善；不過，有次她在醫院停車場遇到上百隻「鬼王」，沒想到太子立刻出現在上空霸氣說「這我妹，敢動她一根毛，踏平整個醫院」，讓她超感動，不過平常霸氣太子私下卻超愛逗弄她，讓她好氣又好笑。

該名護理師在臉書「爆系故事館」PO文說，由於男友是在宮廟辦事的，自從交往後，太子爺就默默跟在她身邊陪伴，不過先天體質的關係，導致身邊有很多鬼魂跟在旁，直到被太子認做乾妹妹，與和其他神明幫她換氣後，終於不用在當「磁鐵」吸引一堆鬼。

▲醫院每天過世的病患極多，也有許多鬼故事傳出。示意圖，與本文無關。（圖／取自pxhere）

由於體質日漸改善，在醫院上班的她都沒有再遇到鬼纏身，而且都很怕她，害她想說一定是自己功力變好了，開心和男友說「醫院的鬼都怕我耶」，才知道太子在背後偷偷幫她「清擋門路」，才會這麼順利。

原來是有次男友載她到醫院上班時，剛好在停車場看見上百隻「鬼王」，但過於好奇沒有急著把車子騎走，而是默默在一旁觀看，也引來鬼王的注意。

她透露，聽男友說「那時太子出現在上空向百隻鬼王說『這個是我的妹妹，你們要是敢動她一根毛，我就踏平你們整個醫院』，講完就跟我一起去上班了，原來是是太子威脅祂們，祂們才怕我的......害我以為我很厲害。」

▲太子平常最愛逗弄妹妹，還騙妹妹說「我哭了喔」。（圖／當事人護理師提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

霸氣的太子，其實平常超愛逗弄妹妹，常惹原PO又氣又好笑。護理師接受《ETtoday新聞雲》採訪時笑說，因為護理師薪水實在很低，想說要不然去找打工兼職好了，結果太子說「去刷油漆」，她嚇到就繼續擲杯確認，事後也身旁的觀世音菩薩，才說是「太子哥哥開玩笑，不用另外找工作。」

太子逗弄妹妹還不只一次。她笑說，有次看見男友友好友拿著太子的大彈珠來過爐，得知對方是用一包彈珠就換到，她就吃醋說「靠，我給祂那麼多車子和彈珠，卻不給我大的彈珠，跟祂拜託超久還是只給我小的，真的不疼我啦」，沒想到講完，卻發現太子哭了。

▲得知太子給別人的彈珠比較大，她也吃醋了。（圖／當事人護理師提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她趕緊衝進神明廳查看，還真發現太子神像眼睛處有香灰，很像是流淚一樣，嚇得她趕緊擲筊詢問「哥哥你哭了嗎？」、「是因為我說你不疼我喔」，結果得到聖杯的答案，她事後想想不對，神明怎麼可能會為了這個小事哭，便跑去詢問男友，才知道是「太子逗你的...。」

她笑說，知道後有再回去擲筊問說「太子哥哥你是不是騙我？」結果陰杯，再問「你真的在哭？」，卻是聖杯，她不死心就直接問隔壁的觀音說「觀音，太子有哭嗎？」是陰杯，接著繼續問「那太子再逗我？」，結果聖杯，「我氣啊！神明怎麼可以騙人啦，超壞的！」

雖然太子愛和妹妹開玩笑，其實她平常可是個大暖男。她受訪時笑說，前幾天第一次學收驚，可是咒語背都背不起來，她就直接問太子說「我這樣有及格嗎？」太子就說「你很棒了」，「但我不死心拜託祂說實話，結果太子回說『如果說了，妳會難過』，哈哈哈哈。其實太子也會生氣的，有次我不禮貌對人，被太子碎碎唸到我認錯為止，很恐怖的。」

▲她想要上大夜班還被太子阻止。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

太子哥哥可是大暖男一枚，害怕原PO護理師工作太操，還不准上大夜班。她透露，護理師薪水少，她就好想要上夜班，但每次都被太子拒絕，連要去抽籤決定班表，都被阻止只能抽到全都是白天班的籤，「但我真的很想上大夜班......。」

有趣的是，護理師在採訪過後向記者透露，剛剛有跑去神明廳和太子說「有新聞在寫祂的故事」，結果擲杯結果一直都是笑杯，「祂覺得祂紅了...一直笑得很開心，我看了也傻眼......。」

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