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吵架賭氣不回家！爸急打電話「媽搶救無效」　她淚崩奔醫院…遺體竟笑了

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▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲母親過世，讓原PO至今無法釋懷，無法原諒自己。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

網搜小組／綜合報導

「媽......我真的好想你，我想跟您說聲『對不起』。」一名女網友2年前與哥哥吵架，氣得再也沒有回家，連去年過年都沒有回去團圓，而且哥哥還把爸爸手機有關她的一切通通封鎖，害她無法聯絡家裡，沒想到再次接到爸爸電話時，卻是重病媽媽「急救無效」的消息，讓她當場淚噴，趕回去看最後一面，竟看見媽媽露出微笑。

該名女網友在臉書「爆怨公社」透露，媽媽重病許久，從醫院回家後常常半夜肚子餓或是上廁所，哥哥覺得半夜被叫醒很痛苦，就叫媽媽與她同住二樓，一點都不想照顧，「我媽連走路都有問題了，還叫她爬樓梯......我不知道怎麼原諒，我不知道怎麼釋懷。」

請繼續往下閱讀...

▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲世事無常，多陪伴身邊親愛的人。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

再加上哥哥總是會把照顧媽媽的壓力發洩在她身上，讓她忍不住和對方大吵，前年年末11月吵到憤而離家，連過年也沒有回去；她透露，「我哥拿走我爸爸的手機封鎖我一切，導致我不回家......。」

最後一次前往醫院照顧媽媽時，她先叫爸爸載她回去，沒想到這次是真的永別了。她淚訴說，媽媽在她離開醫院短短10幾分鐘裡過世，「等我再次接到我爸爸的電話時...已經是媽媽急救無效了。」

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲她過年沒有回去團圓，讓她很難過。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

她悲傷透露，看遺體時，媽媽是笑著離開的，可是她卻不知道怎麼去面對這一切，「說真的...她的解脫我該高興...但總有萬般的捨不得，而且這代價太大了，我錯得很離譜，我無法原諒自己，我寧願我的人生...可以參與到她最後的時光......。」

媽媽過世至今1年半了，她仍無原諒自己，因為賭氣沒有好好照顧媽媽；她淚說，她意識到了人生無常，「我恨透我自己！我恨不得把自己殺了...1年半的時間...我還是走不出來！每天過著行屍走肉的日子...我多想大喊...媽媽我真的好想妳，對不起。

▲▼玩手機、正妹、拍照、照相。（圖／取自pixabay）

▲沒想到再接起電話，沒想到就是媽媽過世的消息。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網友看了紛紛留言說，「人生就是在後悔中成長」、「人有生老病死，你這樣煩你媽媽反而不快樂、不安心」、「節日就帶些好吃的去看看她，把妳的思念告訴她，親情是斷不了的，我相信她已經不怪妳了...」、「記得好好陪爸爸，把媽媽的愛加倍給爸爸，不要再發生遺憾」、「為媽媽好好的活著❤她會原諒妳的，因為妳是她的摯愛」。

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關鍵字：過世,病逝,醫院,爆怨公社,X檔案

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