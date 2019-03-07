隔壁那棟更恐怖！西門町百貨保全深夜遭假人追打　網曝：以前是刑場…裡面很多陪看電影

▲來來百貨現址。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

台北市西門町在以前有一間來來百貨，可以說是5、6年級生的回憶。來來百貨在2003年關門歇業，目前大樓有書局、飯店進駐，人潮絡繹不絕。不過有一位發文透露，20年前一位在來來百貨擔任保全的人，在女裝內衣部遭到模特兒假人追打的故事，結果有網友透露「隔壁那棟更恐怖」。

▲網友分享在20年前西門町百貨聽到的靈異事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

網友在臉書私密社團《靈異公社》發文透露，20多年前西門町一家來來百貨，有位保全因為晚上巡邏遇到不乾淨的事情離職。他前往詢問主管以後，主管說，因為這位保全在晚上巡邏時，在女裝內衣部看到真人比例的假人模特兒，不小心說了「猥褻」的字眼，結果竟然遭到這些假人追打。

網友形容這位保全「一路狂奔從樓上跑到樓下警衛室」，然後隔天就不做了。不過網友也懷疑，假人模特兒沒有能活動的關節，怎麼可能會追打。社友看完故事則留言說「打他一下或許我還會相信，看到追他我整個狂笑」、「這畫面有點好笑」。

▲網友口中盛傳的西門町大樓。（圖／翻攝Google map）

不過也有社友在底下留言「他以前隔壁的某一棟大樓是日據時代的刑場 我不方便說隔壁的哪一棟大樓」。網友口中的靈異大樓其實在《Ettoday》活動【大家來說鬼】中，網友投稿透露，該棟大樓相傳是日據時代、二二八事件處決犯人的刑場，後來才改建成電影院以及健身房。

投稿網友透露他曾經到該棟大樓就不停乾嘔，身邊「看得到」的友人則透露「很久沒看到數量那麼多的」、「裡面還有更多陪著我們看電影」。