秀麗姪著長裙控叔逼肛交　3個嬸嬸「出庭證夫清白」驚呆警

▲叔姪倆在偵查庭上不斷互相爆料，在場的檢察官法警們都覺得不可思議。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名20歲「偽娘」指控，2015年間遭叔叔以「王爺上身且有法力不得違逆」，多次被迫口交、肛交性侵得逞，雙方人馬在檢警面前不斷爆料；叔叔有3妻、姪子有變性意願，2018年間竹檢認證據不足，予以不起訴。但不甘心的姪子提出再議，高檢發回竹檢啟動2度調查，也傳喚叔叔的3妻到案說明，3女均表示「老公不會做這種事」，雖姪子以「畫出叔叔下體特徵」作為證明，但檢方不排除姪子有可能從他人嘴中聽到的，並不足以證明叔叔對他性侵，因此再度予以不起訴處分。

被害人指控，2015年10月間叔叔在他住處房間，誆稱自已具有靈異體質，只要「王爺」上身，就擁有「法力」，若違背「王爺」的旨意，就會招來厄運、災害，受害人心生畏懼，因此聽從叔叔指示，任由「王爺」上身的叔叔隨意撫摸性器及身體，更多次在被害人房間與車上，以相同手法迫使他接受口交及肛交。

據了解，被害人年約20歲，長相白淨秀麗、身材高窕，出庭時化淡妝、著長裙，相當有氣質，讓開庭審理的檢察官、書記官等人一開始皆將他誤認為女性被害人，直到他拿出身份證才讓在場人都驚呆了。被害人更在開庭時向檢察官加碼爆料表示，叔叔同時擁有三名妻子，而三人皆與叔叔同住，彼此和睦共處，還生有多名子女。

而被指控的45歲陳男也到庭說明，他堅決否認對姪子強制猥褻、強制性交，他辯稱姪子與家人相處不睦，被趕出家門，自己好心借房子給他住，姪子卻因細故與他起爭執，亂告一通、簡直恩將仇報。

檢方傳陳男的3名妻子到庭說明，3女均表示從沒看過老公對姪子性侵，更不相信丈夫會做出這種禽獸不如的事。當天陳男的3名大小老婆相偕出庭，40餘歲的大老婆及35歲的二老婆，帶著30歲大腹便便的三老婆一同出庭，3女的長相及身材皆令人驚豔，更不約而同的維護丈夫，說姪子有意變成「女人」，據悉，當時開庭的檢方及法警面面相覷，認為陳男「馭妻有術」。

檢方調查發現，被害人在提出告訴前並未曾向第三者透漏或抱怨遭到叔叔性侵，且被害人曾過去曾因說謊遭父親體罰，事後卻控告父親傷害，更曾因不滿父親持刀威脅、恐嚇，逼父親交出薪水，因此離家才輾轉投靠到叔叔的租屋處，可見被害人並非一個容易畏懼權威的人，更是一個勇於爭取權益之人。倘若這樣的個性，在遭受性侵之後，不太可能任由叔叔持續性侵近2年的時間，才向檢警提告，因此認定其指訴有違常情，難以採信。

刑事局也曾就「有無遭伯父肛交」一事進行測謊，結果卻顯示「無法鑑判」；而「被迫口交」的檢測結果更是清楚指向「沒有」。雖被害人有手繪叔叔的性器官特徵，但檢方認為無法排除是兩人同居住期間，偶然目擊叔叔性器、聽聞家中3個嬸嬸的描述，也認定不能以此做為對被告不利的證據，因此再度予以不起訴處分。

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