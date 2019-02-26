跟太子打賭：新武器打不壞！他隔天一看…白鐵槍「竟整根歪了」嚇壞：顯靈

▲仔細看，太子手握的白鐵槍真的歪掉了。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「太子老大真的很調皮！」一名男網友與朋友為了感謝家中供奉的神明「太子爺」，特地送了一把訂製的新武器「白鐵槍」，還讓太子降駕透露「我很喜歡」；由於太子平日很愛打架，導致武器常常歪掉，他們就開玩笑打賭說「這把材質硬白鐵槍再歪掉，就送雉雞毛頭盔」，沒想到隔天到神明廳看，武器真的又歪了，但知道敲壞真相後笑噴「太子也太搞笑」。

該名男網友在臉書「靈異公社」分享自家神明趣事說，當初他與朋友有答應太子說「如果讓我們順利通過測驗，就要訂做新武器送他」，但太子老大是尺三的金身，想說訂做尺六的武器讓祂拿更顯得霸氣，決定好就出門找老闆。

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▲太子超調皮，不打架卻打石頭，讓白鐵槍整根歪，就是要贏這個打賭。（圖／翻攝自靈異公社）

由於訂做武器要花一個禮拜製作，在老闆的介紹下，他們又買了2把現成的尺六武器回家，沒想到當天太子就降駕下來，開心地和他們透路「我很喜歡」。

由於太子平日很愛打架，先前他手中那把純銀打造的武器就常常打歪，但最新這一把「白鐵槍」是鐵製品質較硬，不容易再打歪，讓原PO朋友向太子打賭說「再打歪，就送老大就送雉雞毛頭盔」，自信滿滿一點也不怕新武器再凹壞。

神奇的是，原PO隔天一早起床進神明廳拜拜時，還真看見太子手裡那一把白鐵槍又歪掉了，讓他整個笑噴，趕緊跟朋友說「你只好認命買雉雞毛哈哈」。

▲原PO朋友要奉上「雉雞毛頭盔」給太子了。（圖／翻攝自靈異公社）

過幾天後，太子再度下來玩，他趕緊問說「怎麼把武器打歪的？」沒想到太子竟回覆「就拿去打石頭，誰叫你朋友要跟我打賭。」他笑說，之後有跟他說這是新的要好好珍惜，不要再破壞了，「後來就都沒再歪了，老大真是調皮，也很搞笑。」

網友看了紛紛留言笑說，「為了賭注去敲石頭...太頑皮」、「你家老大任性的太可愛了哈哈」、「如果白鐵的再歪，我看你得去找鈦合金的來做武器了」、「這個我信！千萬不要亂跟太子打賭或談條件！通常都是自投羅網的行為......」、「太子兵器跟衣帽，真的比其他神來的容易壞跟髒」、「我宮廟的太子也會降乩下來，也是很頑皮」。

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