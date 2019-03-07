深夜聽見鎖鏈聲！他被當笑話…隔天「扭曲驚恐」慘死　家人嚇壞：鬼差來了

▲八叔公死因至今無人能解，但家人深信「是鬼差來了」。圖為八家將，示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「到現在都無法查出八叔公確切死亡原因......。」一名男網友家中有個懸疑事件，過了43年來仍是無法解開謎團；他回憶說，八叔公常在夜晚會聽見鐵鍊聲，就算換房間仍是聽得到，就這樣心靈折磨3個月，某天阿嬤晚上也聽見有人拖著鐵鏈的聲音朝著八叔公房間走去，沒想到隔天起床，八叔公躺在床上已往生，表情還一臉驚恐，「好像是看到七爺、八爺來勾魂。」

該名網友在臉書「爆系故事館」道出家中驚魂說，以前那年代都會生很多小孩，家裡就有13名他要稱呼為「叔公」的長輩，其中八叔公遇到很多靈異怪事，至今沒有答案，雖然常有外人說是想太多，「但我們寧願相信八叔公說的事情。」

▲黑白無常，又稱「七爺八爺」，專門抓陽壽已盡的鬼魂回地府。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

民國85年，不愛讀書的八叔公就到船廠工作，每天生活很樸實，不是上班、不然就是回家，生活很平靜；但從某日開始，他晚上睡覺時都會聽見外面有「唰～唰唰」的鐵鍊聲音，而且相當大聲，吵得他無法入眠，急得與阿嬤反應，但往往都被安慰「聽錯了」來打發。

這鐵鍊聲持續3個月都未停止，八叔公只要晚上要睡覺時，耳邊就會聽見這聲音，折磨他的身心靈，他只好換房間想說可以改善，但根本沒用。

▲連續3個月的夜晚都聽見鐵鍊聲，實在折磨。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

某天，由於阿公要晚歸，阿嬤只好深夜起床幫忙開門，沒想到她也聽見有人拖著鐵鏈的聲音，而且還是朝著八叔公等人的房間走去，但她怕講出去怕被丈夫生氣亂罵，只好等對方上床後，才偷偷走到外面查看，結果什麼也沒有發現，只有一片漆黑，但轉頭回屋關上門那瞬間，背後傳來一陣「唰～唰～唰～」的鐵鍊聲，嚇得她急逃跑關門。

但阿嬤回屋後也沒有多想，隔天起床後習慣來到八叔公房間叫人起床，只是一打開門，只剩一具屍體。原PO透露，八叔公被發現時已往生，臉上的表情異常的驚恐，像是看到了什麼東西，「好像是看到七爺、八爺來勾魂，奇怪的是，後來無法查出八叔公確切死亡原因，只能以『猝死』做解釋。」

網友看了紛紛留言說，「一開始就是鎖定八叔公了......」、「以前曾經在夜班時聽見奇怪的鐵鍊聲，當晚真的就連續兩隔壁床的病人一起離開...可是明明兩個都不是大病」、「那是不是在找他？找了三個多月」、「我常常喝完酒半夜走去買宵夜，邊走邊餵流浪狗，有次走著走著跟在後面的狗突然吹狗雷...然後我就聽到鐵鍊拖地的聲音...很空靈忽遠忽近好像響進內心深處，嚇得我整個酒都醒了」。

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