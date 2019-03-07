　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

深夜聽見鎖鏈聲！他被當笑話…隔天「扭曲驚恐」慘死　家人嚇壞：鬼差來了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼艋舺青山宮青山王祭典,宗教信仰,祭祀習俗,艋岬大拜拜,遶境,暗訪,八家將,陣頭。（圖／記者李毓康攝）

▲八叔公死因至今無人能解，但家人深信「是鬼差來了」。圖為八家將，示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「到現在都無法查出八叔公確切死亡原因......。」一名男網友家中有個懸疑事件，過了43年來仍是無法解開謎團；他回憶說，八叔公常在夜晚會聽見鐵鍊聲，就算換房間仍是聽得到，就這樣心靈折磨3個月，某天阿嬤晚上也聽見有人拖著鐵鏈的聲音朝著八叔公房間走去，沒想到隔天起床，八叔公躺在床上已往生，表情還一臉驚恐，「好像是看到七爺、八爺來勾魂。」

該名網友在臉書「爆系故事館」道出家中驚魂說，以前那年代都會生很多小孩，家裡就有13名他要稱呼為「叔公」的長輩，其中八叔公遇到很多靈異怪事，至今沒有答案，雖然常有外人說是想太多，「但我們寧願相信八叔公說的事情。」

▲▼永和保福宮遶境巡安,宗教信仰,祭祀習俗,藝陣,神將,陣頭,保生大帝,軒社,廟會。（圖／記者李毓康攝）

▲黑白無常，又稱「七爺八爺」，專門抓陽壽已盡的鬼魂回地府。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

民國85年，不愛讀書的八叔公就到船廠工作，每天生活很樸實，不是上班、不然就是回家，生活很平靜；但從某日開始，他晚上睡覺時都會聽見外面有「唰～唰唰」的鐵鍊聲音，而且相當大聲，吵得他無法入眠，急得與阿嬤反應，但往往都被安慰「聽錯了」來打發。

這鐵鍊聲持續3個月都未停止，八叔公只要晚上要睡覺時，耳邊就會聽見這聲音，折磨他的身心靈，他只好換房間想說可以改善，但根本沒用。

▲▼綁架。（圖／取自Pixabay）

▲連續3個月的夜晚都聽見鐵鍊聲，實在折磨。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

某天，由於阿公要晚歸，阿嬤只好深夜起床幫忙開門，沒想到她也聽見有人拖著鐵鏈的聲音，而且還是朝著八叔公等人的房間走去，但她怕講出去怕被丈夫生氣亂罵，只好等對方上床後，才偷偷走到外面查看，結果什麼也沒有發現，只有一片漆黑，但轉頭回屋關上門那瞬間，背後傳來一陣「唰～唰～唰～」的鐵鍊聲，嚇得她急逃跑關門。

但阿嬤回屋後也沒有多想，隔天起床後習慣來到八叔公房間叫人起床，只是一打開門，只剩一具屍體。原PO透露，八叔公被發現時已往生，臉上的表情異常的驚恐，像是看到了什麼東西，「好像是看到七爺、八爺來勾魂，奇怪的是，後來無法查出八叔公確切死亡原因，只能以『猝死』做解釋。」

網友看了紛紛留言說，「一開始就是鎖定八叔公了......」、「以前曾經在夜班時聽見奇怪的鐵鍊聲，當晚真的就連續兩隔壁床的病人一起離開...可是明明兩個都不是大病」、「那是不是在找他？找了三個多月」、「我常常喝完酒半夜走去買宵夜，邊走邊餵流浪狗，有次走著走著跟在後面的狗突然吹狗雷...然後我就聽到鐵鍊拖地的聲音...很空靈忽遠忽近好像響進內心深處，嚇得我整個酒都醒了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：鬼差,七爺,八爺,,爆系故事館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

亡母頭七！靈堂「浮出一排腳印」顯靈　女兒跪地爆哭：妳肯回來看我了

影／跟太子打賭：新武器打不壞！他隔天一看…白鐵槍「竟整根歪了」嚇壞：顯靈

吵架賭氣不回家！爸急打電話「媽搶救無效」　她淚崩奔醫院…遺容竟笑了

100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」超怕：別再來　單身狗傻了

21歲妹墮胎！嬰靈託夢「2年後投胎找妳」　她避孕竟懷上…淚噴：回來了

影／西門町KTV辦趴！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後　對講機全斷訊：傳出祂聲音

影／背上刺三太子哪吒！桃園哥遭「女鬼壓床」　法師一看嚇壞：你被鬼睡了

女鬼緊跟1年！高雄哥急搬出凶宅…遭車猛撞　死前最後一句：祂找到我了

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

深夜聽見鎖鏈聲！他被當笑話…隔天「扭曲驚恐」慘死　家人嚇壞：鬼差來了

12星座集好集滿！純情男怨嘆4年來「魯到心酸」：連手都沒碰過

隔壁那棟更恐怖！西門町百貨保全深夜遭假人追打　網曝：以前是刑場…裡面很多陪看電影

奇葩男靠「神指」蛙式攀住公車屁股　搭便車神技網封練武奇才

影／波音727噴射客機一住20年！　森林驚見「超狂爺爺」的巨無霸豪宅

影／家常「紅燒娃娃魚」是保育類！　美食作家王剛道歉了…網友全挺

太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」7千網笑噴：洗澡超好用

影／台南知名百貨「鬼抽樓」！她搭手扶梯「下了2次5F」…網曝：那邊以前是刑場

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

中職／執教15年歷經波折　洪一中：曾因追求完美與球員衝突

防止黑幫糾眾滋事　北市警局通令查不法「4天逮706人」

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

建議「HPV疫苗要在醫院打」遭轟圖利　醫師公會喊冤！

甲山林進軍高雄　帝寶系列保證5%包租3年　

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

0206期權大屠殺投資人慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

新奇熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨..

紅燒娃娃魚被抓保育類　王剛道歉

台南知名百貨「鬼抽樓」　她搭手..

西門町百貨保全遭假人追打　網：..

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

奇葩男搭便車　蛙式攀住公車屁股

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

集滿12星座！他分享4年「魯到..

撈到80公斤龍涎香　3漁民噱翻..

厚唇妹整形爽嫁富二代　下場超慘

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃..

女孩被破處上癮　發現自己是公車

面試「能幹」女房客！房東：可免..

更多熱門

相關新聞

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

俗話說「阿嬤疼孫，天經地義」，而這位婆婆為了替發生嚴重車禍的孫女祈福，不惜拿自己的陽壽去換。當年，妹妹送急診後，原本被診斷要截肢保命，結果在阿嬤去求神明的隔天，她的腳竟神奇消腫，且手術不到半年就痊癒出院；不過老人家多年後，住進了同一間病房，在治療一段時間後歸天，那時家人才終於明白，當初神明留下4字的真正意思，也不禁鼻酸。

育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔」　他心痛趕到

掩護老爸竟得諾羅！真相惹笑網友

退伍想進直銷買房　過世爸託夢4句話保護

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面