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亡母頭七！靈堂「浮出一排腳印」顯靈　女兒跪地爆哭：妳肯回來看我了

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▲▼ 科學家在希臘的克里特島上（Crete）發現了類似人類的腳印。（圖／示意圖／路透社）

▲亡母頭七那一天，靈堂出現腳印。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

網搜小組／綜合報導

「媽媽妳回來看我了對不對......。」一名女兒在媽媽過世後，與兄弟姊妹們輪流待在靈堂連守7天靈，並聽從老父建議，從冰櫃處一路撒麵粉到大門，就是堅信著傳統習俗「亡者頭七會回家一趟」；沒想到，頭七那晚，睡夢中的她隱約聽到腳步聲，隔天起床還看見麵份上竟有一排腳印，她瞬間跪地淚崩，原來媽媽不放心他們真的回來了。

媽媽在她讀國小時病逝了，她在父親的要求下，得在地板撒上麵粉，而且一路從門口撒到冰櫃，當時年幼的她並不知道這習俗有何用意，還傻傻詢問，聽完父親解釋「啊內妳老母才知道要回來！撒完後都不準踩在上面！」後，她立刻狂撒麵粉，就是希望能遇見媽媽最後一面。

請繼續往下閱讀...

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲陪伴一生的妻子過世，他難過地無法振作，不久也跟著過世了。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

由於愛妻過世，老爸傷心到根本無法吃飯，消瘦地坐在靈堂上懷念，回想著多年來一起經歷的甜蜜回憶。女兒眼見爸爸難過的面容，趕緊拉著對方的手說「爸！姐有煮麵線，你多少吃一點吧？你這樣我們很擔心呢...。」希望爸爸能走出來；她說完後便繼續往地板撒麵粉，邊撒邊偷偷落淚。

她與其他兄弟姊妹輪流連守7天靈，剛好媽媽頭七那一晚輪到她值守，但她這幾天哭到身心俱疲，直接累趴在桌上睡覺；沒想到，睡夢中隱約聽到有人走路的聲音，而且聲音離她越來越近，彷彿是已經走到她身邊一樣，但她實在太累了，根本無法睜眼起身。

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲一家人堅信著，亡母那一天有回來看他們。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

隔天一早，趴在桌上睡覺的她被姐姐搖醒狂喊「快起來看」，嚇得她趕緊起身環顧四周，竟看見撒滿地板的麵粉上有一排腳印，而且痕跡從門口一路到冰櫃都有，腳印在她椅子旁就停了，才讓她想起昨夜靠近的腳步聲竟然是媽媽，她意會後瞬間跪地崩潰大哭，「媽......妳回來了！」，原來媽媽真的回來看她了。

爸爸得知愛妻在頭七回來後，也跪在地上地上痛哭失聲，嘴裡還不斷唸著「是她......她回來了！真得回來了！」他開心妻子在走之前，還有回來家中看他與兒女，但也代表著妻子要去地府報到投胎，再也無法相見了。

刈金,掛金,燒金紙,火爐（示意圖／ETtoday資料照）

▲女兒在靈堂守靈那一天，有聽見腳步聲。（示意圖／ETtoday資料照，與本文無關。）

孫女在臉書「靈異公社」回憶道，當時外公看知道外婆有回來家裡後，有比較安心，但思念的心並沒有減緩，內心長期悶悶不樂，原本硬朗的身體越來越差，沒多久也跟著過世，跟著外婆一起走了。

該名孫女友透露，自從從媽媽那裡得知外婆頭七留下腳印的故事後，她堅信著過世親人不論以什麼方式，都會回來探望自己的兒女們，「看看他們過得好不好，待確認過後才會安心的去報到......。」

頭七神秘腳印故事，也引來網友分享經歷說，「我阿嬤過逝時，我跟我妹在擺放靈柩的地方，看到阿嬤在那邊哭泣」、「我的經驗是家人在早上回來，也經過六七年後回來看我，臨走時，家裡窗子隆隆聲，很妙經驗」、「我阿嬤過世後，他們也有準備雞腿，頭七那天，雞腿變紫色，上面還有牙齒痕跡，知道她回來了」。

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關鍵字：靈堂,守靈,頭七,靈異公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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