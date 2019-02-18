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狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」超怕：別再來　單身狗傻了

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▲▼狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」超怕：別再來　單身狗傻了。（示意圖／東森新聞）

▲濟公看到都怕了。示意圖，與本文無關。（資料照／東森新聞）

記者陳怡伶／綜合報導

想要脫單可得講求緣分，還有人會到廟裡拜拜尋求指示，但可不要把神明嚇跑了。一名男網友就自爆親戚的故事說，叔叔已經60幾歲仍是單身狗一枚，於是常跑到廟裡問濟公詢問姻緣，沒想到他實在太著急了，多年來常常跑廟裡，結果嚇得師父看到就躲「別再來了」，有次躲不了乾脆直接退駕，就是不想要面對。

2月14日情人節對沒有男女朋友的人來說，只不過是過年的「初十」，在眾多情侶的放閃攻擊下，早已練就一身防護罩抵擋，但內心難免會想談戀愛，甚至到廟裡求月老賜個姻緣脫魯，好跟上3月14日「白色情人節」一起放閃，不用再躲近家中棉被裡偷哭泣。

月老累了 #月老系列 ________________________ ig: ghost_door

鬼門圖文發佈於 2019年2月13日 星期三

插畫家「鬼門圖文」常用毒辣的風格調侃生活常遇到的經歷，甚至還出了一系列的「月老求姻緣」必失敗的作品，13日他再推出新作，講訴月老被問求姻緣煩到找濟公代班，引來3.4萬人按讚。這張圖也傳到「爆料公社」粉專，沒想到還真引來網友親戚悲痛心事。

該名男網友留言區自爆說，他叔叔已經60幾歲了，但一直單身沒有女友，只好常跑到廟裡找濟公禪師詢問姻緣，沒想到問到神明都怕，濟公師看到叔叔就躲起來，有次躲不了，嚇得直接退乩身，讓叔叔當場都傻了。

▲艋舺龍山寺,月老（圖／記者李鍾泉攝）

▲很多信眾會到艋舺龍山寺拜月老，尋求好姻緣。示意圖，與本文無關。（圖／記者李鍾泉攝）

其他網友則是紛紛留言笑說，「月老：拜託別再來 會拉低我業績」、「男生要拜財神，女生才是拜月老！」、「還好不是轉出註生娘娘」、「濟公可以求名牌 中獎一樣能脫單」、「阿月真的很嚴格XD」、「其實反轉時要找呂洞賓」、「師父開示......先喝一杯再說」。

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▼求姻緣可不能強求啊！示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

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關鍵字：姻緣,月老,濟公,情人節,單身狗,龍山寺,脫魯,X檔案

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