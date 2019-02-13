21歲妹墮胎！嬰靈託夢「2年後投胎找妳」　她避孕竟懷上…淚噴：回來了

▲當初她拿掉第二個孩子，也是逼不得已的。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

「謝謝你還願意回來當我的孩子！」高雄一名母親當年21歲生下第一胎後失血過多，躺在床上恢復許久，沒想到在有避孕措施的情況下，生完4個月再度懷孕，考量身體狀況與醫生評估下，她只好墮胎，結果無緣的孩子就來託夢「2年內會再進媽媽肚子，出生時會跟姊姊長得一模一樣」，沒想到2年後真的懷孕，而且與大寶外貌真的一樣，讓她整個人都傻了。

該名媽媽在臉書「爆系故事館」PO文回憶說，因為她有先天性心臟與凝血功能不全問題，懷大女兒過程非常痛苦，好不容易熬到生產那天，但產程太快，自然產也沒辦法打止痛，極為痛苦外，還失血過多，「生產讓我一腳踏進去棺材裡面。」

▲小女孩在夢境裡一直說「會再進來媽媽的肚子」。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

生產完恢復許久的她，在有避孕的情況下意外懷孕，雖然她內心很開心，但生產的恐懼深刻她的心，而且大女兒也才4個月大而已，身為新手媽媽的她無能力照顧兩個，再加上身體也才剛恢復好一些，沒有良好的健康讓她再產下第二胎；再跟醫生討論後與評估下，她走上墮胎一路。

沒想到墮胎後第3天晚上，她夢見自己坐在湖邊的草地上，懷裡還有個很像大女兒的孩子，過沒多久就聽到女孩問說「妳為什麼不要我？」夢裡的她也道歉回覆「對不起媽媽還沒有準備好......。」

女孩聽見後還安慰原PO說，「沒關係媽媽，我不怪你，但我只能等妳兩年，如果兩年後妳還是沒有準備好，我就沒辦法在等你了......因為我就會進不去媽媽的肚子裡面了。」引來原PO一陣納悶。

▲小女孩在夢裡透露「剛開始會和姊姊長一樣，之後才會長不同」，沒想到全實現了。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

面對媽媽的疑問，女孩再度解釋說，原本應該是她先進來肚子當大女兒才對，可是當時媽媽身邊的人並不是爸爸，而是其他叔叔，她一進去肚子就被彈出來了，後來很生氣就先讓妹妹先進去，沒想到就生出來了，「我會再等媽媽2年，如果還沒準備好，那我就不能再進來肚子裡面了。」

媽媽表示，那小女孩說的叔叔應該是她前男友，所以才會進不來肚子裡，那時她也在夢中問小女孩說「要怎麼知道第二胎是妳？」女孩也有回「那我一生出來跟姊姊長得很像好不好？這樣你就知道我是誰了。」

有趣的是，小女孩講到後面還吃醋，很生氣向媽媽說，「可是我只要出生像，長大就會不像了，因為這樣你會把我當姊姊來愛，可是我是我啊！」原PO夢中聽完瞬間笑噴，抱著小女孩安撫「我會準備好，等你來」，接著親吻對方的額頭，聽見一句「我只想要你當我的媽媽」，夢就醒了。

▲孩子再度「生」回來，讓她感動落淚。（圖／達志／示意圖）

2年過去了，沒想到她在有避孕的情況下再度懷孕，當時的她並不知道這消息，卻聽到大女兒說「媽媽～我的姐姐跑進來妳的肚子了」，讓她很驚訝，因為她從來沒有把夢境說出去過，大女兒卻知道這件事。

當時的她把大女兒的話當作是開玩笑，結果1個月發現自己懷孕了，之後產檢還真的是女生；二女兒懷胎10個月生下後的樣貌，沒想到跟夢境內容一樣，與大女兒長得一模一樣，直到滿月才長得不像，劇情走向與夢境一樣，讓她整個嚇壞了。

她在貼文上透露，懷第二胎的時候，醫生有說「如果這胎再拿掉，要再懷孕就很難了」，她開始再想當時二寶在夢境裡的話，「那句『還沒有準備好，就不能在進來我肚子』，或許指的應該就是這樣子吧！」

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