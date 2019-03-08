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影／逛好市多買2500元牛菲力　上班收媽簡訊「冰箱那個肉我拿去滷了」！他崩潰

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記者黃君瀚／綜合報導

提起美式量販好市多（Costco）店內必買商品，各式牛排肯定是饕客不會錯過的珍饌美味。最近就有網友花了點時間存錢，攢了2500元購買牛菲力和牛小排，準備煎牛排好好享受；沒想到就在上班時，接到媽媽傳來的訊息，只一句話就讓美夢成空，「冰箱的那個肉我拿去滷了喔！」」

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▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲好市多販售的牛排是許多饕客的最愛。（圖／資料照）

網友8日上午在PTT發文，表示前一天特地去好市多大血拚，狠砸2500元買了牛菲力和牛小排，準備有空時煎香噴噴的牛排犒賞自己。沒想到上班時，突然收到家中老媽的訊息，原來藏在冰箱中的高級牛肉被發現了，「額子（兒子）阿，冰箱的那個肉我拿去滷了喔！」

這句話猶如晴天霹靂般，重擊在PO文者心上，高檔昂貴的牛排即將成了家常滷味，忍不住飆了一句髒話，「2500（元）的滷牛肉有沒有看過？」「我保證滷出來的肉跟500元的肉吃起來沒差別！」無奈之下，他只得詢問眾網友怎麼做，尋求 一絲微小的起死回生之法，「有沒有搶救高級牛肉的方法？」

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，得到各種創意答案，「拿去滷一定超難吃！我跟你保證」、「你跟她說價格看看啊」、「媽媽跟牛肉你要選誰」、「把滷好的肉跟外盒拿去退錢」、「跟他說你兒子已經夠魯了，不要再滷了」、「再買一份R，選我正解」、「改做三杯比較好吃啦」、「趕快買割包阿，還在這廢話。」

逛好市多買2500元牛菲力（圖／翻攝PTT）

▲有網友貼出台塑牛排照片，指他們家牛小排就是滷的，先滷再烤。（圖／翻攝PTT）

不過，也有些網友認為滷牛肉根本沒問題，廚藝好照樣超美味，「大驚小怪，日本和牛一堆餐廳做西式燉牛肉好吃到不行」、「王品的牛排也是滷的啊」、「牛小排很適合煮阿」、「菲力略滷過在（再）煎其實蠻好吃的」、「小時後買來煎的牛小排超硬，拿去滷變神好吃。」

此外，還有位「同病相憐」的網友分享類似的慘劇，高檔食材被不識貨的家人料理。他說，有次買了1盒1200元的黑鮪魚中腹，本是生魚片的上好食材，結果「被拿去煮湯」。

買肉的網友事後補充，牛菲力和牛小排一共約2公斤，2500元是存了一陣子錢才狠下心買回家，「下次要再吃要等好久了」。悲慘的是，他深知媽媽廚藝平平，平時只會大同電鍋按下，等食物熟了就拿來吃，但事後怎麼私訊勸阻就是無效，對她而言肉就是肉，「阿不都是肉？這個要怎麼煮？全部丟下去滷最方便啦！」

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關鍵字：好市多,PTT,鄉民,牛菲力

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