包子店老母下跪哭喊「被打20年」！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面說話

生活中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日早上原定要到包子店吃早餐，沒想到20公尺路程，竟遇到4民眾攔路陳情，其中一位就是店老闆的母親，下跪哭喊被夫打26年、兒子不孝，讓他當場臉垮，承諾會幫助後，宣布「不吃了」離開現場。事後兒子出面反駁，沒有不養母親，很無奈她還是四處陳情。

韓國瑜「每月一宿」第四站入住計程車運將段金成家，隔天一早正要到樓下吃包子，未料現場許多民眾見他出現，立刻上前攔路陳情，包子店母親甚至激動跪下，哭喊「我很不甘心」、「被丈夫打了26年」、「兒子不孝」，讓他聽得一頭霧水，神情尷尬，要對方別激動、慢慢說。

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▲包子店老母下跪陳情！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面說話。（圖／東森新聞）



這一跪嚇壞韓國瑜，了解是家庭糾紛後，心情大受影響，立刻決定不吃了，「這樣我也吃不下去了，本來開開心心的」。隨後和身旁同仁指示與老婦接洽，承諾會請議員協助處理訴求，最後只和店內的運將打招呼後便離去。

鄰居受訪時提到，老婦丈夫個性老實，且已經過世多年，她陳情的內容並非事實。據悉，這一家人原本開店在別處，但目前已經出租，因家庭糾紛，她將兒子、媳婦趕出門，後來兒媳又跑回現址開設新店。

69歲的老婦接受《東森新聞》訪問時再度嚴厲指控兒子，「吃到今年47歲，從來沒給我過一千塊當零用錢、一千塊給我吃飯。」還說100萬元被拿走，沒有10萬元，起碼也該給她5萬元治療。兒子則出面澄清，自己奉母之意接手老店，但生意不好，每天只賺幾千元，且每個月都會給母親1萬5000元，好不容易等到市長要來吃早餐、沾光，沒想到被老母親一鬧破局。

「她四處陳情，說她沒有錢吃飯，我不養她，問題是都沒有這些事呀！」兒子無奈地說，做兒子的敢怎麼樣，也不敢去罵她、打她，也不能趕她走。母子各執一詞，家務事韓國瑜恐怕也難以解決。

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▼韓國瑜接受民眾陳情。（圖／記者賴君欣攝）

