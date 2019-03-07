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單親爸癌末病逝！兒請假出殯　老闆「去會復活？」逼上班…對話網全怒了

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▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲沒有人願意請喪假，請不要連送爸爸最後一程的機會都想剝奪。（示意圖／達志影像，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

只想送爸爸最後一程！一名男網友從小雙親就離異，由爸爸一手拉拔長大，但老爸近幾年卻罹癌，病況越來越不穩定，他上個月趕緊請2星期的事假照顧，但老爸敵不過死神召喚過世；身為獨子的他想請喪假，盡最後的孝道，卻被老闆毒舌「請這麼多假，你爸會起死回生嗎？」不僅沒有安慰，還狠狠往他的心重重一擊。

一名網友在臉書「爆怨公社」娓娓道訴好友遇到討人厭主管的故事，朋友從小就與爸爸、爺爺、奶奶一起住，感情非常深厚，但爺爺、奶奶兩老年事已高，癌末的爸爸無法被妥善照顧，好友一開始就跟公司請事假，一邊照護罹癌的爸爸，一邊照顧家裡兩老。

請繼續往下閱讀...

▲▼單親爸癌末病逝！兒請假出殯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老闆完整對話，讓人很心寒。（圖／翻攝自爆怨公社）

但老天爺似乎等不及了，癌末父親在前幾天過世了，讓家中兩老遭受世間最痛「白髮人送黑髮人」的打擊。兒子雖然內心悲痛，但家中只剩他與年邁兩老，他仍堅強振作起來辦後事，送老爸風光走完最後一程；但他請喪假才沒幾天，老爸都還沒有出殯，就收到老闆逼回去上班的訊息，狠狠被糟蹋。

老闆在LINE寫道，「你去看爸爸最後一面，難道他就會無藥而癒了嗎？你去參加喪禮，爸爸就會起死回生了嗎？上個月你已經請了2個禮拜的假回去照顧了，這個月還要請一個禮拜的喪假，爸爸走了，你可以拜託家裡其他人幫忙嗎？你這樣事假請完（換）請喪假，同事都在說話了，哪有人快一整個月都不出現在公司的。」字字羞辱，超級沒有同理心。

原PO看到老闆的訊息，氣得在貼文上替好友打抱不平說，喪假都還沒請完，爸爸都還沒出殯，老闆就一直叫好友趕快回去上班，「台灣的X掰老闆怎麼都不去火化算了？」

▲▼父子,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

▲爸爸獨自撫養他長大，他怎樣都一定要送爸爸最後一程。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

貼文一出，引來網友憤怒留言說，「這老闆是孤兒嗎？」、「這老闆腦袋有問題，沒有人喜歡請喪假的」、「是誰都在說話？所以那些同事也希望請喪假是嗎」、「我猜說話的同事，可能剛剛好跟老闆同名同姓還坐同一張椅子」、「薪水不漲，很多同事也在講話了，怎沒聽過老闆說？」、「這個人一定沒死過爸爸...」。

這種討人厭的老闆還不只一個，也有許多人分享經驗說，「我之前阿嬤過世，一個禮拜後阿公過世，後來公司就開除我了呵呵」、「我媽當初進大醫院開刀，半夜發生，我早上五點多打電話請假，媽媽手術完進加護病房生死未明，但老闆來電開口就說：媽媽在哪家醫院？死了沒，沒死他生病也改變不了現狀，回來上班」。

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關鍵字：喪假,癌症,出殯,爆怨公社

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