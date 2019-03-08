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越南警察開罰單！一聽台灣...伸手要「200美金」私了　他怒曝悲劇7日遊

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▲越南胡志明市街景。（圖／記者陳信儒攝）

▲越南胡志明市街景，與本文無關。（圖／記者陳信儒攝）

網搜小組／綜合報導

為了慶祝結婚10周年，一對夫妻到越南旅遊7天6夜，怎料玩到中南沿海城市芽莊時，除了吃的、玩的都不盡興，還被勒索200美金，隨處飄散的垃圾臭酸味、及貪婪坑殺遊客的商家，更讓他們後悔與氣憤，雖然對越南這個國家的印象大打折扣，不過他覺得大叻市值得一去，不僅好山好水好放鬆，重點是人好、物價也便宜。

網友這回到越南玩7天，一共造訪芽莊、大叻、及胡志明市等，每個城市都有著迥異風情，他評論道，「芽莊警察貪污、攤販坑遊客、海很髒；大叻好山好水好便宜，人也好，超放鬆；至於胡志明市就是擁擠、嘈雜，然後有網美拍照的景點。

請繼續往下閱讀...

對於此行，網友直言，「如果有錢有閒，真的寧可去馬來西亞或泰國，都比他們進步10萬倍，至少他國乾淨又有禮貌；最慘的是，越南沒有所謂的美食，在台灣很好吃的，都是改良過的，那裡的食物都很油膩，飲料又超甜，回國臉上帶4大顆痘子。」

▲越南警察開罰單！一聽台灣...伸手要「200美金」私了　他怒曝悲劇7日遊。（圖／記者陳信儒攝、翻攝自PTT）

▲網友透露，自己被當地警察勒索。（圖／翻攝自PTT）

回想第一天的旅程，他不禁搖頭嘆，「沒有所謂的紅綠燈，過馬路要冒著生命危險，也沒有禮讓行人，天天上演馬路三寶，狂按喇叭的聲音讓人超煩躁。芽莊...光明正大的坑遊客，價錢是其他城市的3倍，警察拿的是最新蘋果手機，老實的店家拿的還是Nokia按鍵手機......。」

這趟越南行夫妻倆機票加上吃喝玩樂，一共花費近4萬塊錢，聽起來還好，但重點是沒買什麼，也沒玩到什麼，而在芽莊的3天2夜裡，就噴了快台幣2萬元，網友提到，「我們跟著當地人一起騎，結果警察說我們逆向，要罰款和扣留機車7天，而且問我們從哪來，一聽到台灣，直接打電話給會說中文的朋友，叫他跟我們說要簡單處理。

▲▼桃園機場航班資訊看板顯示華航班機取消。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好好的10周年旅行，卻敗興而歸。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

所謂的簡單處理，意思就是「私下塞錢」了事，當時警察朋友開口150美金，結果警察馬上改口，要求200美金。他怒道，「當下聽到超傻眼，我立刻打給飯店，請他們來處理，最後溝通給個100美金，雖然很不情願，但怕護照被扣留、甚至關起來，只好全身搜出錢，湊齊給他。」

此外，網友認為，整個城市彷彿被垃圾味、臭酸味籠罩，去到市場攤販也一個比一個嗜血，「如果看到你要買東西，死抓著你不放，不准你離開，如果你只是想要比價，還會被用中文兇說，『不買！滾』，還有越南咖啡店隨處可見，但你們絕對不會喜歡，因為微糖還是台灣的全糖，雖然普遍便宜、質感也不錯，但聽到外面的喇叭聲，就是很煞風景，而餐廳真心好吃的，也沒幾個。」

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關鍵字：越南,越南旅遊,芽莊,越南警察,美金,勒索,私了,PTT,坑殺,觀光客,罰單

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