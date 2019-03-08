女大生為iPhone收4.6萬賣卵　術後腹脹＋呼吸困難...醫：隨時會死

▲杭州女大生為了買手機「賣卵子」，圖為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

杭州一名女大生日前為了買iPhone XS Max，聽信廣告「捐卵子志願者」的說法，施打排卵藥物取出卵子，沒想到術後肚子突然脹大如同懷孕7、8個月，並呼吸困難、卵巢增大，就醫後一度以為是卵巢癌上身。治療過程中，女大生一度不願說出真相，直到被醫師恐嚇「你這樣隨時會死」才說出事實，最後醫師確診為賣卵注射藥劑導致「過度刺激綜合症」，所幸治療後病情已經穩定。

據了解，這名女大生就醫後，醫生曾問她是否在做試管嬰兒，女大生表示自己連男朋友都沒有，後來才承認，自己因為看到同學買了iPhone XS Max，心裡很羨慕，又不好意思向家裡要錢。

後來她在學校公廁的隔板上看到尋找「捐卵子志願者」的小廣告，和對方取得聯絡後，對方告訴她賣卵子對身體沒有傷害，只需要每天打打針，半個月後取出卵子，就可以賺人民幣1、2萬。

女大生聽信了對方的說法，連續十多天到對方提供的地址去注射促排卵藥物，並取出了卵子，得到了人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元），加上自己省下來的錢，終於買到了手機，然而幾天之後，自己的身體就開始出現狀況了。

據指出，醫生本來詢問女大生為何施打促排卵藥時，女大生還一度三緘其口，直到醫生一句，「你這種情況，隨時會死的！」才打破了她的心理防線，坦承了事情的始末。

主治醫師從女大生的肚子裡5公升多的腹水，經過3天的治療，病情終於穩定下來。據了解，這些藥物就像化肥一樣會刺激卵巢長出一批卵泡，每一個卵泡里有一個卵子，經過生長後，她的卵巢被「撐」地很大，裡面充滿著卵泡，幾天后，對方再通過穿刺取卵的方式從她體內取出了大量的卵子，所幸近期各項檢查指標都正常，對未來生育影響不大。