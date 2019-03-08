年花240K「喝茶」戰績豐碩！他嫌浪費太傻　網反推爆：比交女友聰明

▲性愛示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝pixabay）

網搜小組／綜合報導

有些男性為了解決生理需求，會選擇花錢「喝茶吃魚」，一不小心整年下來的花費也可以很驚人。有位網友就在PTT上發問，他表示某位友人一個月會花2萬元「喝茶」，整年下來就要24萬，雖然聽說他已200人斬、經驗豐富，讓他莫名崇拜，但一想到錢還是會覺得對方有點傻。不過大部分的網友都認為這樣其實很聰明，「比養女友還要看臉色好」、「花24萬還會被嫌窮酸吧」。

一位網友在PTT八卦板上表示，自己有一位朋友，每個月大約固定花2萬元在「喝茶」上，一年下來豪灑24萬元以上，讓他覺得這樣的行為好像有點傻；但是又聽聞朋友已經「破200人斬」，內心不由自主還是有點崇拜，不過一想到有點龐大的金額，還是覺得有點浪費錢，因此想詢問鄉民們的看法為何。

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▲原po朋友雖然年花24萬，卻聽說獲得豐厚的戰績。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

不少網友看完都表示這樣一點都不傻，CP值比「抖內」、「交女友」都高，「交女友花錢還要看對方臉色」、「比拿去抖內奶妹台聰明800倍」、「你花24萬/年在台女身上，完全被嫌棄窮酸」、「比抖內上百萬啥都沒爽到好太多了」、「想想人家準女友花30萬去義大利，連小手都沒牽到」、「屌打低能火山孝子」、「其實不暈船、做好安全措施不染病，是OK的，比娶錯人強」、「比花15萬幫付蜜月團，然後分房睡得好多了」、「不會，男森要懂得對自己好一點」。

但也有人不以為然，覺得一個月2萬太多，「一個月2萬是多常喝？要不就是每次都喝很好的」、「吃高級料理比較爽，還能到處炫耀」、「24萬可以買一尊高級的日本orient工業的性愛人偶了」。

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