租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

▲許多房東在眾多考量下會訂出房客性別的限制。（圖／李毓康記者攝）

網搜小組／綜合報導

不少租屋族上租房網站時都可以發現，有些房東會限制房客的性別。一位女網友日前就發文，她表示看了幾間房子都覺得不錯，但是卻都只限男性，害她不符合資格無法承租，好奇限制性別的用意。對此有網友表示，其實只收男房客才是內行人，「男的比較乾淨」、「租女麻煩，水電常識不足動不動就找房東麻煩」。

一位女網友在PTT八卦板上表示，自己最近終於有錢租房子了，上租屋網逛逛後，發現有許多房東都限收男房客，讓她相當不解，「不知道為什麼租房子還要有限制，是怕看到小妹我太可愛會有危險嗎？」

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不過對此網友跳出來表示，租男性才是有經驗的房東，因為許多女生其實只是外表乾淨，生活習慣卻差到不行，「有的女實況主晚上直播會吵到鄰居睡不著覺」、「男的比較乾淨，很多事都會自己處理，不麻煩房東」、「租女的看到把垃圾、喝一半飲料放在窗外...」、「很多租女的都髒到房東悲劇」、「一下頭髮塞排水管，一下衛生棉塞馬桶」。

▲ 租屋限男性，原來是有慘痛經驗的。（圖／翻攝自PTT）

還有過來人說女生對於水電方面比較不熟悉，什麼事都要麻煩房東，「水電常識不足動不動就找房東麻煩」、「明明擺了好幾支備用燈管在一樓的倉庫，也不願意去自己拿來換」，反觀租給宅男省事許多，只要網路順暢就沒事。

不過也有人認為是因為女生比較挑剔，男生通常比較隨便，房子狀態或是環境若比較差乾脆限男房客，以免女性來看房又挑東挑西浪費時間；甚至有一說法認為因為是「凶宅」才會租給陽氣較重的男性。不過也有房東喊冤，表示僅單純是因為整棟想同一性別才比較不會尷尬，「限女就說房東意圖不軌、限男就說甲甲，都給你們說就飽了。」

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