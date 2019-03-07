▲波音727噴射客機一住20年！森林驚見「超狂爺爺」的巨無霸豪宅。（圖／翻攝airplanehome網站）



國際中心／綜合報導

住在飛機上的奇人！美國奧勒岡州69歲的老爺爺坎貝爾（Bruce Campbell）瘋狂熱愛飛機，20年前從希臘的航空公司花10萬美金（約台幣310萬元）買來了一架波音727噴射客機，僱人將它一路拖到希爾斯伯勒森林中，就這麼住進夢幻的飛機小屋裡，從衛星上還能看見它藏身森林的巨無霸蹤影，甚至邀請了YouTuber來參觀，帶他爬遍機艙上下，讓人驚呼「不敢相信」！

坎貝爾來自波特蘭市的退休電機工程師，現年69歲，自1999年希臘的奧林匹克航空公司以300萬元收購這台退役的波音727噴射客機，待它從希臘飛至希爾斯伯勒機場後，再砸了300萬元將它拖至森林中、達10英畝的土地上。他認為，傳統的實體住宅永遠不可能和噴射客機的技術和獨特性相比。

路透社報導，坎貝爾買來15年裡，至少已經花費20萬美金（約台幣600萬元）維修飛機，親手打造成自己的夢幻住所，除了駕駛艙，客機內現在還有電力和自來水，以及所有住家該有的設施臥房、廚房、浴室、冰箱、辦公桌、微波爐和烤麵包機。

坎貝爾受訪時自信地說，不是故意冒犯，但在他眼裡，木材是種可怕的建材，會被生物解體，是白蟻、微生物的食物，甚至可以當柴火，相對是種較弱的建材，低技術、低科技且傳統的矩形設計結構較差。

坎貝爾說，相對傳統住宅，退役的客機設計精良、高科技，還能輕鬆承受每小時575英里的風速，「可以使用好幾個世紀，具有很強的防火功能，卓越的安全性」堪稱是人類史上最好建築之一，很遺憾這些客機通常只會變成廢料。

坎貝爾曾在受訪時大讚，波音727是一個很棒的家，是一個密封的壓力罐，門一關上鎖上，會感覺非常安全。好客的他2018年更點頭答應DJ在他家辦了一場盛大的舞會趴，門票在不到1分鐘內就銷售一空。

2017年YouTuber探險、攝影家Chris也受邀登上坎貝爾的飛機，一路前進森林深處的巨無霸客機中，爬到最高處俯視他的家，體驗超驚人，狂讚飛機宅是他此生見過最令人驚艷最酷的地方，「屋主」也很歡迎大家來參觀，好奇價格、怎麼搬運的都可以在他的網站找到答案。