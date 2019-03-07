遊學砸錢爽睡20次！他心疼學長女友「該當抓耙子？」　網正反戰：會臭掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay網站）

網搜小組／綜合報導

一名網友到國外交換，系上也有不少同學、學長姊同行，其中有位學長明明死會了，在大家面前也經常放閃，表示非常愛女友，結果背地裡卻在異國狂嫖妓，甚至多達10幾20次，看不下去的他，猶豫是否該找機會告訴對方，並感嘆「真心覺得他女友很可憐。」

網友在PTT表示，那位學長經常在大家面前跟女友通話很久，也一直說很愛自己的女友，沒想到卻趁在國外交換的時候，肆無忌憚地買春，「學長每到一個城市，都會想各種藉口脫離群體一個晚上，然後自己跑去嫖妓，有時還會要男生們幫他一起騙同行的女生，似乎希望在女生面前留下他是好男人的印象。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他直言，「說實在...他這樣做不關我的事，但他每次只要談到相關的話題，就會一直說那些女生很可憐，而他去那些店只會跟她們聊天，沒有做那檔事，還不斷強迫大家認同，嫖妓其實沒什麼，然後私底下又一直跟男生們炫耀，自己又嫖了哪種女人。」

據他所知，目前學長至少嫖過10幾20次，「他也自己說過，女友如果知道一定會分手，各位覺得我該不該告訴他女友呢？我目前跟比較熟的幾個朋友有討論過，覺得可以用假帳號偷偷私訊他女友，不過我們也不確定這樣做到底好不好。」

對此，鄉民紛紛回應，「你以為你講了他女友會感謝你嗎？你只是會臭掉而已」、「記得先錄音，有證據才說比較好」、「最討厭廖北仔，有種就當面講阿」、「眼睜睜看一個女生有可能染上性病毀一輩子，當然要救啊」；另外，原po也強調，自己有另一半，所以並沒有見縫插針、課業競爭等因素，「只是如果自己也遇到同樣的事，希望有人也可以跟我說。」

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）