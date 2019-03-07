歐洲看超優套房！「只有大門有鎖」還同住女房東　她驚呆：有人敢住嗎

▲原PO發文問，有沒有人敢住「沒有鎖」的房間。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「大家敢住這種房間嗎？」一名女網友在PTT發文表示，她前陣子參觀一間租屋，房子是很漂亮的3層樓歐洲透天厝，單人套房各條件都讓她覺得很不錯，包括新裝修、有質感、在好區、價格合理。但最後卻發現「這套房沒有鎖」，外加要跟房東一起住，讓她忍不住問，「除了和家人……我很訝異真的有人敢住嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上發文，文中表示，她前陣子參觀一間比利時的租屋，是很漂亮的3層樓歐洲透天厝，「一走進去就聞到新裝修的味道，地板也都是木頭，還有部分大理石」。進到單人套房後，原PO表示套房的臥室、客廳還用隔間隔開來，超大間的浴室則在閣樓，窗戶用的都是3層玻璃。

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她說，整個房間比她看的一般公寓單人套房還要有質感、又在好區、價格也算合理。「但問題來了，還好我看房都會列一張表，赫然發現這套房沒有鎖！」原PO說，和房東住同間大屋子已經很有壓力，更不用說沒有鎖感覺怪怪的。

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▲房東表示，整棟房子只有大門有鎖。（示意圖／pixabay）

不過對於沒有鎖的事情，房東則說，因為這是1900年的老房子，所以本來就會這樣，房東自己的房間也沒鎖，只要大門有鎖就好了。「房東是個年輕女生，還說沒關係只會有我和她一起住」。原PO認為，雖然在比利時，房東都會有備份鑰匙，「但是沒有鎖的租房……（連浴室也沒有鎖喔！）除了和家人……我很訝異真的有人敢住嗎？」

原PO也在文中嘆，關於租屋鎖這點「好像台灣還比較好，還可以換鎖，目前我在比利時租過的公寓，幾乎沒有答應可以換鎖的」。她還在留言處說，這種房間再便宜，都感覺怪怪的「連浴室廁所都不能鎖欸！」

看到貼文後，有人認為這樣頗危險「這樣好沒安全感喔」、「如果常看媽佛板絕對會不敢住」、「自己裝也不行嗎」、「不同意，應該要可以鎖，只是不可大幅破壞跟搬走恢復原狀」、「哪天妳東西被偷怎麼辦？或是她誣告妳偷她東西」、「1900年的……妳要不要先去估狗看看有沒有什麼問題？」

也有網友說，「澳洲很多這樣」、「我住德國7年了，住過的公寓裡面房間也都沒鎖」、「歐洲我住過一些旅館真的沒有鎖的」、「我在美國，我們家廁所浴室房間也都不能鎖」、「我們在倫敦租的房子每個房間也沒有鎖哦」、「家裡不常有陌生人來，Share house沒鎖蠻正常的，就算是套房也只是其中的主臥而已吧？如果妳有自己的廚房客廳卻沒門鎖就會有點怪了」。

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