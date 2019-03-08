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影／又有冷氣團要來！全台濕3天再急凍「低溫探12℃」　最冷時間曝光

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記者曹悅華／台北報導

又有冷氣團要來！氣象局指出，今（8）晚開始全台有雨到週日（10），等於連濕3天，週日鋒面通過接著迎新一波大陸冷氣團，最低溫預計落在週二（12）清晨，北部沿海空曠地區下探12度，提醒民眾務必注意保暖，避免著涼感冒。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲又有一波大陸冷氣團要南下，氣象局預測週二清晨是最冷的時候。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

氣象預報員劉人瑋表示，今晚開始到週末，受到華南雲雨區東移和鋒面接近及通過影響，全台有雨，西半部和東半部有局部大雨機會，週日新一波大陸冷氣團南下，到了週一（11）全台轉乾冷，各地天氣相對好轉，但氣溫依舊低，西半部特別要留意日夜溫差大。

▲▼天氣預報。（圖／中央氣象局）

▲今晚開始全台連下3天雨，週一才轉為乾冷。（圖／中央氣象局）

劉人瑋說，週一北部宜蘭花蓮高溫18到20度、中部台東23度、南部26度；低溫方面，北部14到15度、中部花蓮17度、南部台東18度；而到了週二清晨是最冷的時候，受到輻射冷卻影響，北部13到14度，局部沿海空曠地區甚至下探12度、中部花蓮16度、南部台東17度。

劉人瑋補充，雖然說週一開始轉乾冷，但花東還是會有局部降雨機率，西半部及東北部才是明顯放晴；另外就降雪問題，她說週日晚間到週一清晨還是有下雪機率，尤其是週日晚間3000公尺以上高山不排除降雪，想要追雪的民眾可以把握機會。

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又有冷氣團！全台濕3天再急凍「低溫探12℃」

關鍵字：氣象雲,氣象,冷氣團,大陸冷氣團,低溫,,下雨,降雨

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