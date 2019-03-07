護理師女友賺錢供讀書！他考上律師「秒睡同業」竟猶豫：要分嗎　對話渣爆

▲護理師這幾年養男友的錢，比丟進海裡還不划算。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「我要X北我自己，我真的很賤......。」一名男網友為了專心考律師，所有的生活開銷都由護士女友支出，最終順利考上，但他在律訓期間愛上另一名女律師，甚至發生了性關係；他被小三逼與現任分手後，內心整個很掙扎「該不該分手」，完全沒有想過女友多可憐。

該名男網友在粉專「靠北女友」PO文說，女友是護士，不僅沒嫌棄他不工作，反而賺錢給他專心考律師執照，他放榜考上那一天，「女友還感動得哭了。」彼此都為了這件喜事開心，沒想到女生眼淚根本白流了。

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▲他都外遇了，還掙扎要不要分手。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

考上後接著律訓，期間他也認識了一名女生，在長久相處下日久生情，他越看對方越心動、順眼，開始勾搭上這名女子，最後發生性關係，毫不愧疚地劈腿了。

他寫道，他知道他應注意，卻不注意的愛上了那女生，可是現在那位女律師要逼他與現任女友分手，「我陷入了掙扎，我真的很賤，我要X北我自己，但我還是想分了......。」

他兩邊都想留情的心態，引來網友紛紛留言怒罵，「還她錢，還完滾，你還不起的是青春」、「祝你們兩位永遠沒有案子可以接，怎樣都敗訴」、「供你讀書真浪費，供神明還能保佑出入平安 」、「考律師那麼累幹嘛，就吃一輩子軟飯就好啦」、「考律師沒錢為何不回家跟父母要，吃稀飯的爛咖」。

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