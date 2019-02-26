賽局理論看2020大選　謝國樑：柯文哲、韓國瑜勝算大

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，有意問鼎大位的人士紛紛表態有所動作，各家媒體也不約而同針對熱門人選進行民調，最後由誰出線角逐下屆總統，是目前的熱門話題。對此，前國民黨立委謝國樑26日表示，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜若合作，國民黨勝算大增。

針對如何看待目前總統民調前兩名的韓國瑜及柯文哲，謝國樑26日接受電台節目專訪時表示，建議國民黨以賽局理論的角度，看待韓國瑜與柯文哲的競逐關係，兩人目前是非合作博弈，但如果能達成一種協議，轉變成合作博弈狀態，如此對國民黨勝選的可能性將大幅提高。

謝國樑認為，目前柯文哲很明顯就是希望國民黨保持靜態博弈的想法，等待國民黨先確定最後總統候選人後，柯文哲便能再依據所有客觀條件評估，好整以暇決定是否參選2020，因此，國民黨並不能用靜態博弈的心態推派人選，否則對國民黨不利。

▲謝國樑接受電台節目的專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》提供）

謝國樑分析，國民黨應採取動態博弈的方式，在柯文哲正式表態宣布參選與否後，再決定是否推派韓國瑜出戰總統大選，若柯文哲不選2020，那麼韓國瑜也不必出馬角逐；反之，若柯文哲表態參選，那麼國民黨則可推派韓國瑜參選總統，如此才是對國民黨有利的戰略思考。

謝國樑指出，賽局理論是國民黨推派總統人選很值得參考依據，尤其國民黨應採動態博弈的態度，必須視競爭對手的條件，進而決定最適合的人選進行博弈，如此才能推派出最適當的人選，帶領國民黨贏得最終的勝利。

另一方面，談到謝國樑日前給國民黨中央決策高層的公開信，謝國樑強調，主要目的並不是反對黨員投票，而是殷切提醒黨中央相關的法律問題不可不慎，別重蹈民進黨覆轍，陷黨員於不義而面臨司法風險。

其他人也看了這些...

►獨／國民黨最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓國瑜納入民調

►柯文哲選2020 沈富雄：國民黨就派韓國瑜參選

►美麗島民調／韓國瑜2020選總統贏柯文哲 蔡英文排第三

►韓國瑜網路聲量高？民進黨發言人李明俐：大家不太在乎謊言還是什麼…

►韓國瑜2020民調「通殺」 黃暐瀚：參選總統關鍵是316

►韓國瑜總統支持度高 柯文哲：民調這樣他要選我也沒意見